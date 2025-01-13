金控賺飽 總股息拚3千億

十四家金控去年獲利飆高、金融資產評價損失持續縮小，兩大利多推升金控業今年配發的總股息，市場推估落在二九九○億元，甚至有機會上探三千億元大關，締造逾廿年金控史上的新高，逾七百萬金控股的存股族可望將因此受惠。

國內十四家金控自結去年全年稅後純益五九七九點八億元，法人以過往盈餘分配率平均約落在五成來推估，總股息可望有二九九○億元水準，再創新高。

此外，二○二三年底各金控金融資產未實現損失（反映在其他權益項下的損失）而提列的特別盈餘公積為二○八六億元，統計到去年九月底損失進一步縮小到一二六億元，等於去年前三季「其他權益」已大幅改善一九六○億元。

其中又以四家壽險型金控「其他權益」損失大幅縮小一三四九億元、百分之七十八最多，八家銀行型金控則縮小四九七點五億元，直接「由虧轉盈」，另一家證券型和一家票券型金控的「其他權益」也已維持正數。

不過，去年第四季美債殖利率大彈升，股市也劇烈震盪，恐讓各金控金融資產未實現損失又擴大，壓縮特別盈餘公積迴轉到未分配盈餘的空間。金控主管說，可能最終只會替股東配息「加一點小菜」。

換言之，就算以去年當期獲利的最保守五成配發率做配息，總股息水準也有約二九九○億元，再加計約千億元特別盈餘公積的沖回數，總股息依舊樂觀。

以個別金控來看，法人最看好壽險金控雙雄的股息，推估富邦金每股可望配發三點八至四元現金股息最高，國泰金每股配發二點八至三元股息次之，中信金可望每股配一點八五元名列第三，元大金也有每股配逾一點四五元股息的實力。

至於兆豐金、玉山金、華南金每股都可望配發逾一元股息，法人估至少七家、半數金控每股都有配發逾一元現金股息的實力。

法人預估，今年約有六家金控股現金股利都有雙位數成長，整體金控股平均現金殖利率約百分之四，部分金控股甚至上探百分之五，預料今年金控股在資金行情續航下，有機會持續展現除息行情。不過，市場認為今年最大隱憂，則是通膨增溫再度帶動美國聯準會暫停降息，甚至進一步轉為升息。