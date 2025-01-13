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AI教練激盪業務員戰力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

六大壽險不只徵才，更要積極「留才」，而AI正在改寫保險業，為使公司業務員部隊壯大，紛紛透過生成式AI模擬真實客戶互動，搭配業務平台等高效數位輔助工具，協助業務同仁業績開拓與職級晉升，期盼增加業務員的定著率。

國泰人壽指出，透過數據驅動的AI智慧行銷工具，並依據保戶特質量身推薦專屬方案，大幅提升業務員行銷規劃的效率。在人才培育方面，國壽推出創新AI Coach智能陪練系統，運用生成式AI模擬真實客戶互動，提供同仁高頻次且個性化的練習與即時回饋，實現日常教育與智能輔助雙軌推進。

南山人壽除了有AI智能理賠審核平台、客服櫃台AI防詐模型以及智能客服「透透TalkTalk」，利用AI判讀問題並即時給予回覆等，亦將「智能對練」導入生成式AI技術，業務員可透過手機或平板等智慧型裝置，隨時隨地與AI講師進行商品訓練、銷售、增員等應對練習。

新光人壽為強化業務員實戰力，推出業界首創「AI超能夥伴-商品助理」，將生成式AI與RAG技術完美融合，精確解析保單條款，只需透過自然語言互動，即可立即查詢商品資訊，不但能快速掌握商品條款，還能同時溯源資訊內容協助理解，讓業務員每次與客戶的互動都能即時正確回應。

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