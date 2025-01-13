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六大壽險要增員2.1萬人

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

2025年展望新局，壽險業持續壯大業務團隊，紛紛透過業務制度改革、校園徵才、鼓勵斜槓等方式，爭取新血加入，而六大壽險公司也提出2025年增員目標人數，從1,600人至5,000人不等，總計達21,100人。

各大壽險公司積極出招搶才，據各公司統計，六大壽險公司2024年累計新聘人數達到14,958人（南山人壽、國泰人壽統計至11月底），其中，富邦人壽去年新聘人數4,588人，總業務員人數18,043人，2025年外勤業務增員人數目標預計5,000人；南山人壽2024年截至11月登錄約4,100人，總登錄人數逾33,000人，2025年預計招募4,500名外勤業務；國泰人壽截至11月止，新登錄人數3,010人，總業務員人數23,314人，2025年預計招募4,500人。

新光人壽2024年約有850人登錄，總業務員14,700人，2025年業務增員人數目標3,000人；凱基人壽2024年登錄1,800人，總業務員登錄數16,500人，2025年增員目標2,500人；台灣人壽2024年新登錄人數610人，總業務員人數7,700人，2025年台壽徵員目標人數1,600人。

為了吸引新血加入，壽險各出奇招，新壽2025年針對18至25歲的年輕世代推動「新賓計畫」，透過職場參訪、新世代青年領袖營等活動，讓年輕人找到可以實現夢想的舞台。南山人壽深入校園積極培力青年並舉辦各式活動，擴大品牌心占率。

校園 青年

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