玉山銀推醫療永續生態圈

玉山銀行持續推動永續發展，9日攜手衛生福利部樂生療養院簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），雙方將共同推動永續醫療發展，實踐對環境友善與社會共榮的永續承諾。簽署儀式由玉山銀行總經理林隆政及樂生療養院院長王偉傑代表完成簽署，共同打造台灣醫療永續生態圈。

玉山銀行總經理林隆政表示，永續發展是全球的重要議題，玉山長期深耕醫療產業，目前已服務超過30家的指標型醫院，提供多元創新的金融服務，並與11家醫院簽署永續醫療合作備忘錄，項目涵蓋員工薪資轉帳、e化轉型及永續諮詢等。此次與樂生療養院的合作為第12家，後續將結合「玉山永續轉型平台」專業顧問團隊資源，協助樂生療養院規劃永續發展策略、編撰永續報告書等，共同提升環境友善與社會共榮的目標。

樂生療養院院長王偉傑指出，全院進行節能減碳已行之有年，成果頗佳，已陸續汰換舊有的冰水主機，冷氣設備改為變頻式，院內也全數汰換成LED燈具，並裝設紅外線感應照明，同時也鼓勵全院員工一同節能，舉辦5S賽活動。自2016年開始，院內洗腎相關耗材，皆透過回收滅菌再利用的方式，至今已回收超過82,000公斤，為環境永續加分。

玉山長期致力於推動永續發展，連續11年入選道瓊永續指數（DJSI）成分股，並且連續兩年入選金管會永續金融評鑑排名前25%殊榮。2021年起，玉山連續4年舉辦ESG永續倡議行動，深獲產官學界肯定；2024年更號召超過160家來自國內外的優質企業以及26家醫療院所加入倡議，共同立下永續承諾。

展望未來，玉山將持續攜手更多的志同道合的夥伴，共同推動金融業與醫療業永續共贏的美好願景。