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三境外金融中心 獲利黯淡…全年盈餘僅能追平六年低點

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
三大境外金融中心獲利黯淡。（聯合報系資料照）
三大境外金融中心獲利黯淡。（聯合報系資料照）

據金管會統計，2024年累計前11月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘16.9億美元，年增收斂到1.7%，金融圈指出，12月雖有美續降息利多，但債券評價損失擴大，市場看全年獲利「2」字頭無望，甚至可能僅能追平2023年全年18億美元的近六年低點。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、國際證券業務分公司（OSU）、及國際保險業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力。

一家銀行主管說，3O獲利優劣多受國際市場利率、匯率牽動，2024年市場原期待美國降息利多，讓OBU資金成本下滑，持債評價利益增加進而推升獲利，如今卻被川普2.0來襲，降息減速而夢碎。

近年三大金融境外中心獲利概況
近年三大金融境外中心獲利概況

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業境外金融中心獲利。2024年11月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘49.9億元，月增1.1倍，累計前11月賺545億元台幣，（若以台銀11月底美元對台幣結算匯率32.535元，約折合16.7億美元），年增2.4%已連三個月正成長。

銀行局主秘王允中說，OBU單月獲利大增，是因11月美元利率下滑，銀行持有美元資產部位產生評價利益，累計前11月年增2.4%，則因美元利率高位，銀行放款增加，推升利息淨收益。

主力是自營業務（投資海外有價證券）的國際證券業務分公司（OSU），11月虧轉盈344.3萬美元，累計前11月虧損縮小到322萬美元，較去年同期虧損4,625萬美元，收斂逾九成。

證期局副局長黃厚銘說，OSU操作都是以美債為主，獲利都視美債臉色而定。據了解，OSU累計前11月較去年同期虧損縮小了逾九成，是因券商之前操作股債有資本利得，使虧損收斂。

國際保險業務分公司（OIU）受惠壽險業因美元升息而增加利息收入，抵銷了產險業巨災損失，累計OIU前11月賺2,021萬美元，年增1.07倍，年增幅續縮減。

合計三大境外金融中心，2024年累計前11月稅前盈餘16.9億美元已達2023年全年18億美元獲利的94%，12月雖有美國續降息、美元走強的利多，但債券評價損失擴大，多空交錯，全年恐追平18億美元的近六年低點。

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