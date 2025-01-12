獨／金管會推亞洲資產管理中心 大型銀行力爭經紀執照…掀券商反彈

金管會推動亞洲資產管理中心，意外挑起金融業跨業競爭的敏感神經。知情人士透露，民營大型銀行提案，希望能開放銀行取得「證券受託買賣執照」，也就是所謂的經紀業務執照來服務高端客戶，引起全體券商激烈反對，金管會主委彭金隆率銀行局、證期局長親自在上周二召集銀行、券商開會協調此事。有關人士指出，最後可能會採取在高雄亞灣的財富管理特區，試點開放銀行的OBU可取得經紀牌照，接受境外客戶下單作證券等金融商品的買賣服務。

據悉，雖然這是最後的折衷方案，但不少券商認為「真正的戰場在一年之後」。彭金隆在會中也指出，即使開放，也是僅限亞灣特區試辦，將在一年之後檢討，也因此券商仍嚴陣以待，尤其是該執照屆時一年之後會否開放到全體國銀的OBU（國際金融業務分行），尤其跨過券商的底限，連DBU（國內分行）都開放經紀執照。

據指出，在上周二召開的這場會議，從上午9時30分開到過中午12時30分才結束，會中「戰況」非常激烈，由彭金隆親自主持，銀行局長莊琇媛和證期局長張振山亦隨同出席，金管會之前並點名中信、國泰、富邦、玉山、兆豐、一銀等六家大型金控旗下銀行高層出席，另外，券商公會理事長、元富證券董事長陳俊宏親自出席，而10多家大型及中型券商高層亦全體出動，有不少券商更派出總經理層級，而銀行公會則由秘書長王聰明出席。

據了解，在這場會議裡，甚至還出現同一金控旗下的銀行、證券不同調的場景。有關人士轉述，會中全體券商對此激烈反對，一來認為妨害台灣在金融監理的分業管理原則，另一方面強調，銀行客戶有下單證券買賣的需求，但券商也有客戶有存款需求：「那麼是否可開放存款執照給券商？」此外，亦有券商在會中建議，可採取到券商開立「綜合帳戶」的作法，由銀行作為證券輔助人來為客戶下單。

也有券商在會中力陳，對於大型券商，這種開放銀行業能取得經紀執照的作法，頂多是割一塊肉，但對許多中小券商而言則是生死存亡的挑戰，他們對經紀業務的依賴度大得多。會中也有券商質疑，政府的開放政策應該是要「把餅作大」，而不是把現成的餅：「從券商分給銀行」，但整個高端理財業務量卻並未擴大。

銀行在會中的訴求，則主打「一站式服務」能完成，尤其銀行特別強調，因為沒有經紀業務執照，一來高端商品的審查程序得花2至3周時間，再者由於在沒有經紀牌照之下，只能用信託平台來銷售，因此，客戶所得到的金融商品，不論是股票或債券，或結構型商品「只有受益權，而沒有所有權」，若有經紀牌照，客戶就有完整的所有權。

事實上，目前國內也有土銀、彰銀、台企銀、聯邦銀等銀行有兼營券商經紀業務的牌照，但由於早年其他銀行在兼營證券業務的選項上，選了自營和承銷業務，因此現在大多數的銀行都沒有經紀業務執照。

金融圈人士則指出，銀行先前不拿經紀業務執照，但現在反過頭來爭取，應該也是看到近二年來投資市場大熱，尤其不只台股，連美股ETF都大行其道，很多客戶都轉往券商理財有關，而且同一種商品在報價上，券商的確因為承作經紀業務，而對客戶有更大的報價彈性。

但這位業界人士也指出，券商對市場敏銳度相對銀行較高，一旦市場出現反轉，銀行在取得經紀牌照之後能否擔得起更大的風險，也是挑戰。

據悉，金管會雖然未在上周二會中作出最後決定，但表示已充份聽到銀行及券商的心聲，依照彭金隆處事明快的性格，應會在春節後拍板定案，且應會採取銀行局提出，但券商也能勉強接受的折衷方案，引用國際金融業務管理條例第四條第一項的規定，亦即銀行的OBU可對外幣有價證券和金融商品作居間及代理的服務，來讓銀行在高雄亞灣特區的OBU可取經紀業務執照，但是不開放DBU，亦即未來對台股下單的部分仍然要透過券商才能進行。