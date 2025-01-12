傷害保險多元化 壽險業者教戰「這樣保」讓保障更齊全

人生意外無法提前預知，兒童與高齡長者最常發生跌倒致使頭部受創、骨折等意外，而上班族每日通勤的交通狀況更是難以意料，除了小心謹慎避免意外的發生，意外險將是守護人生的重要防線，避免萬一意外發生導致身故及失能，進而威脅家庭經濟與幸福安定。因此，進行保險規劃時，如何選擇適合且符合需求的意外險保障是極為重要的課題。

宏泰人壽表示，目前市面上各家推出的意外險種類繁多，在選擇保險商品時，須以自身需求做為最主要的評估標準。依據宏泰人壽調研，現代人身處在節奏快速、生活便利的環境，加上資訊取得容易、數量龐大紛雜，因此對於服務的要求愈來愈提高，以便利商店為例，單一商店所提供的服務愈來愈廣泛，力求消費者能夠一次購足。而在購買保險商品上也出現類似的需求，雖然無法要求一張保單涵蓋全方位功能，許多保戶期望保險保障範圍能夠更廣、更多元，對於保戶來說，保險配置將更易於規劃，也更貼近其需求。

以宏泰人壽新推出的一年期非保證續保「宏泰人壽多元型傷害失能保險（MIPD）」為例，即是針對這樣的需求而推出。誠如其名，其保障多元，給付項目除了一般意外失能保險金之外，也針對大眾運輸交通工具、公共建築物火災意外、天然災害、電梯意外、海外意外及一氧化碳中毒等特定意外傷害事故致使失能提供保障。除了涵蓋意外事故的項目多、範圍廣泛之外，在傷害住院醫療保障也更為提升，不僅包含意外傷害住院醫療保險金，如果發生骨折未住院、入住加護病房、燒燙傷中心住院、因意外需要手術而住院等提供相應的醫療保障。如保戶想要進一步納入身故保障，則可選擇「宏泰人壽多元型傷害保險（MIPC）」，其條件與MIPD相同，差異在於若因意外致使身故，MIPC即可申請理賠給付。

然而意外導致失能或是住院，生活、工作勢必受到直接影響，在MIPC及MIPD的保障中除了前述的理賠給付外，另外也包含意外傷害失能生活補助保險金及意外傷害住院生活補助保險金，萬一不幸發生意外致使收入頓減、斷炊，就能夠作為經濟緩衝，讓被保險人安心養傷。

如果擔心保障仍不夠周全，保戶亦可在主約之外附加其它保障。宏泰人壽建議，MIPC及MIPD皆可再附加「傷害醫療保險給付附加條款（MRC/D）」，就能獲得意外傷害住院日額與實支實付的雙重保障。

宏泰人壽也強調，考量保戶對於保單保障範圍的要求提高，未來亦將持續回應保戶需求，謹守公平待客原則，推出各類型的保險商品，透過保險保障為守護保戶人生與家庭而努力。