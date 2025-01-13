快訊

弱勢家庭困窘 三餐變兩餐想辦法活下去

經典賽／愛爾達場場直播 14場資格賽+47場正賽全都看得到

保險小百科／填寫要保書 注意四重點

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

要保書，是指要保人向保險公司申請投保時所填寫的書面文件。要保書主要內容包括要保人與被保險人之姓名、出生年月日、職業、地址、電話、身分證字號等；此外，還包含受益人姓名、要保事項、要保人、被保險人告知及聲明事項、要保人與被保險人簽名等。

填寫時應注意：一、要保書應由要保人親自填寫並由要保人、被保險人親自簽名，不要由招攬人員代為填寫或應招攬人員的要求填具空白的要保書。

二、收到保險單時應再次核對生效日期、投保內容、保險金額、保險費及告知的事項是否相符，如有錯誤應即時要求保險公司更正，以維護自身權益。

三、要保書的詢問事項，要保人務必誠實回答且於要保書記載，這是日後能否理賠的重要步驟。

四、要保書內可勾選是否同意保險費的墊繳，如要保人勾選同意墊繳保險費，當未依約交付續期保費時，保險公司會從要保人過去所繳保險費所累積的保單價值準備金中，墊繳應繳的保費使保險契約繼續有效。

保費 保險金 身分證

延伸閱讀

WSJ：野火燒出保險危機 加州政府禁保險公司漲保費難卸責

加州保險廳長：受災戶別急簽任何保險文件 以免受騙

南加林火／洛杉磯逾千戶房屋保險 爆發林火前已被取消

第三人生大學試辦計畫 高齡學生適用學保

相關新聞

金控賺飽 總股息拚3千億

十四家金控去年獲利飆高、金融資產評價損失持續縮小，兩大利多推升金控業今年配發的總股息，市場推估落在二九九○億元，甚至有機...

三境外金融中心 獲利黯淡…全年盈餘僅能追平六年低點

據金管會統計，2024年累計前11月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘16.9億美元，年增收斂到1.7%，金融圈...

高雄特區OBU經紀牌照 擬試點開放

金管會推動亞洲資產管理中心，意外挑起金融業跨業競爭的敏感神經。知情人士透露，有民營大型銀行提案取得「證券受託買賣執照」，...

玉山銀推醫療永續生態圈

玉山銀行持續推動永續發展，9日攜手衛生福利部樂生療養院簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），雙方將共同推動永續醫療發展，實踐...

退休金算盤／多重資產、複合債基金 理財利器

馬先生現年58歲，離婚的他不幸又遭逢「網路情人」詐騙，存款幾乎快被騙光，只好放棄提早退休的夢想，努力在65歲退休前的這七...

外溢保單創新 連結生活圈

2026年壽險公司將採用新的財務會計準則（IFRS17），同時實施新一代資本制度，又稱清償能力制度（TW-ICS），壽險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。