退休金算盤／多重資產、複合債基金 理財利器

馬先生現年58歲，離婚的他不幸又遭逢「網路情人」詐騙，存款幾乎快被騙光，只好放棄提早退休的夢想，努力在65歲退休前的這七年從頭積攢退休金。馬先生年薪近新台幣200萬元，遭詐騙後回歸簡單生活，一年可存下120萬元，預估退休時可一次提領勞工退休金約有新台幣600萬元。

馬先生的理想方案是退休之後保留勞保老年年金及存款利息，支應日常生活，退休時存款本金希望用於未來大筆醫療及長照等支出，至於長壽風險與通膨風險可能造成的保障缺口，或可寄望遺贈或者等到時候再考慮。為此他找上遠東銀行協助規劃退休理財。

遠東銀行產品開發部部長高宇宏表示，根據內政部統計，台灣每天被騙的財損大約新台幣3億到5億元之間，防範詐騙相當重要，而馬先生被詐騙後畢生積蓄幾乎歸零，所幸還有相當約七年可以工作賺錢，可供累積退休金，因此如何善用每年結餘的120萬元為規畫重點。假設馬先生一年可存約120萬元，分為12個月則每月約有10萬元可進行投資，在退休金規畫上，可分為退休前累積期與正式退休後兩階段規畫。

馬先生的退休理財規劃

高宇宏表示，馬先生在退休前這七年階段，可將每月10萬元進行定期定額投資於「全球多重資產基金」，假設長期平均報酬率8%，經過七年後，累積投資本金約840萬元，有機會成長到價值1,116萬元，當然投資市場有漲有跌，還是要考量投資風險。

等馬先生65歲正式退休後，則是進入另一階段，屆時馬先生一次提領勞工退休金約600萬元，建議馬先生首先預留100萬元存款做為緊急預備金，其餘500萬元投資於新台幣計價的「全球複合債券基金」，預估配息率約6%，每年可領取基金配息約30萬元，換算成每月約為2.5萬元。

而退休前的七年累積的帳上價值1,116萬元的「全球多重資產基金」，則退休後轉為配息級別，假設年配息率為5%，則每年配息收入可有約55.8萬元，換算成每月約為4.65萬元。

高宇宏表示，馬先生65歲退休時的勞保年資有40年，可請領勞保老年年金每月約2萬8,396元，再加上之前投資的全球多重資產基金以及全球複合債券基金兩檔基金配息，每月現金流入可達約9.9萬餘元。在此先暫略不計全球多重資產基金可能的資本利得，但是投資都有風險，不論是複合債券基金或多重資產基金也都會隨著市場走勢而有所漲跌，必須留意。

經過此退休理財規畫後，馬先生65歲退休起每年約有新台幣121萬元的現金流入，對於日常生活運用應屬充裕，即使將來馬先生需要大筆醫療支出或長期照護費用，依然有兩檔總價值約1,600多萬元基金，可在需要時變現運用，若需要更多的現金流入，也可將部分基金轉為非投資等級債券基金，如此一來，馬先生在面臨長壽風險的退休生活，已有相當程度準備，應可享受悠閒退休生活。