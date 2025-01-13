專家教你保／挑選失能、特定傷病險 有要訣

台灣高齡化進展非常快速，即將在2026年邁入超高齡社會，高齡人口將達20.8%，成為全球老化速度最快的國家之一，如何因應高齡人口的長期照顧問題，已成為當今重要的社會議題。而當疾病或意外傷害事故風險對人生造成如失能、特定傷病等巨大損傷時，保險這項工具能保障你與家人生活受到影響的程度。

面對失能、特定傷病的最好支援，是接受治療的龐大醫療費能獲得即時一筆資金及長期照護的穩定金流；另外，就算此生用罄家庭積蓄，仍希望在自己離世後有一筆財富留給家人或傳承給下一代，終結他們照護的辛勞，保障後代的生活。

根據衛福部統計，全台失能人口達120萬餘人，其中高達58%以上是後天疾病所造成；以患病年齡觀察，44歲以下者占總失能人口的21.66%，平均每五人就有一人是44歲以下的青壯年人，意味著有超過26萬名正步入或處於人生高峰期的年輕族群，正陷入失能需要長期接受幫助的失能困境。

失能、特定傷病保單 挑選掌握三重點

而65歲以上失能長輩在照護機構住上七至八年者比比皆是，20、30歲年輕人也不乏住上20至30年的案例，假設一個月支付照護機構之費用僅3萬元，一年就要36萬元，老年失能者大約要備妥252萬至288萬元，年輕失能者的照護費用更上看720萬至1,080萬元。

從過去經驗可以觀察到，保戶們大多數對於「醫療險」保單有較高的投保意願，特別是針對需要長期財務支援的保險保障，如失能險和特定傷病險。而這類保單投保挑選時可以多留意三個重點，第一、即時單筆的醫療費用：用於患病治療的即時需求。第二、長期穩定的照護金：因應後續與長期照護扶養需求。第三、身故保險金：身後留有一筆金額代替自己照顧家人。

為了兼顧風險轉嫁與財富傳承，友邦人壽推出了結合失能照護與壽險的保險商品「友邦人壽樂扶照護利率變動型終身保險」，保單內容針對12項嚴重特定傷病及意外傷害1至6級失能，提供單筆即時照護保險金應急。

「失能」是人生一大風險，做好風險轉嫁與維持身體健康是守住財富的最佳手段，民眾可透過保險規劃填補風險缺口，同時定期檢視自身健康狀況，才是建構幸福人生、完善資產傳承的不二法門。（本文由友邦人壽直效菁英發展團隊業發襄理張惠萍提供，記者戴玉翔採訪整理）