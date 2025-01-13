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實物給付不吃香 銷售減

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
外溢保單熱門，2024年前三季新契約件數與初年度保費都成長，但實物給付型保單相對冷門，銷售大幅衰退。（聯合報系資料照）
外溢保單熱門，2024年前三季新契約件數與初年度保費都成長，但實物給付型保單相對冷門，銷售大幅衰退。（聯合報系資料照）

外溢保單在台熱門，2024年前三季新契約件數與初年度保費較前一年同期都出現雙位數成長，成為壽險業眼中可以順勢拓展保障型商品業績的利器，但實物給付型保單相對冷門，2024年前三季銷售件數與新契約保費收入大幅衰退，前三季僅賣出19萬件，初年度保費收入年衰退近五成，也就是近乎是前一年同期保費砍半業績，僅剩下14.4億元。

金管會在2015年開放實物給付型保單，相較一般保險理賠給付為現金，保戶等到保險事故發生後，向保險公司提出理賠給付申請，實物給付型保單則是讓保險業者，提供殯葬或體檢服務，代替現金給付的商品。

金管會統計，2024年前三季實物給付保單中，僅醫療服務與殯葬服務有售出新保單，保險業者指出，目前主力銷售保單為殯葬與長期照護兩種，但保戶傾向拿到現金可以自由運用，因此較不熱門。

醫療服務的實物給付保單，指的是提供例如海外醫療專機運送、長期照顧服務等相關醫療服務保單，其中長照型保單主要是保險業與長照機構合作，保單額度內安排保護入住機構或是媒合居家照顧，2024年前三季新契約件數接近19萬件，初年度保費收入14.4億元、年減12.4億元。

殯葬服務的實物型保單，成為2024年唯一業績沒下滑的實物給付型保險商品，前三季新契約件數75件、年增加24件，初年度保費收入146萬元、年增54萬元。殯葬服務的實物型保單主要提供保戶身故後的生命禮儀服務，以及骨灰塔位等給付。

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