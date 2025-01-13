外溢保單創新 連結生活圈

2026年壽險公司將採用新的財務會計準則（IFRS17），同時實施新一代資本制度，又稱清償能力制度（TW-ICS），壽險業必須銷售獲利較好的保障型商品，促使保險業今年積極推出新外溢保單商品，以及提出創新外溢保單連結生活圈，就是要積極藉由外溢型保單，成功拓展保障型保單市場。

台灣人壽與國泰人壽兩大壽險業，都透過打造新的生態系，要拓展新的外溢保單市場。台灣人壽2024年11月宣布，與行政院數位發展部、財團法人資訊工業策進會、Curves運動及宇康醫電異業結盟，建構「運動數據創新應用生態系」，提出外溢保單連結運動數據概念，依照運動頻率與健身成效，初估可回饋最高10%保費抵減。

外溢保單商品概況

台灣人壽指出，可以透過62萬筆大數據資料，演算健康狀態、運動表現與積極度等，建立運動健康綜合評估模型，假設運動頻率以及健身成效與降低保險給付成本有正面關聯，可以提供3%到10%的保費折減回饋。

國泰人壽推出「FitBack健康吧」App，透過該App綁定智慧裝置或是選用手機業務紀錄，可以選擇其中的健康目標以及挑戰任務，如果完成任務，將可以獲得小樹點（每1點價值等同1元），指定外溢保單的被保險人，只要每周參與任務並且達標，一年最高可以獲得2,600點小樹點獎勵，同時外溢保單保戶仍然可以享有原來的保費折抵。

此外，2024年國壽、遠雄人壽與宏泰人壽，都推出新的外溢保單。宏泰人壽11月推出「宏泰人壽金滿溢健康醫療終身保險（WHC）」，主打繳費十年就可以享有終身壽險保障與5,000倍的住院日額醫療保障，且體況如果達標，第三保單年度可以享有健康促進增額保障；如果健康沒住院，則有機會享有未住院的健康鼓勵保險金。

遠雄人壽推出「遠雄人壽雄有溢85精選傷病定期保險（CR1）」的外溢保單，符合健康等級的保戶保障可以升級，第二保單年度開始，保戶前往指定醫院體檢，只要總膽固醇、空腹血糖等等七項指標符合健康，第三保單年度開始，保障最高可以1.1倍。

國泰人壽推出「國泰人壽月月永溢（台／外幣）變額壽險」，承保年齡範圍橫跨18足歲至64歲，保戶透過參與國泰人壽「FitBack健康吧」健康計劃，挑戰多元健康任務累積任務值達標會員等級，每月享健康促進加值給付，替保戶投入指定永續基金，保戶最高可享每月保單帳戶價值的0.06%來參與永續投資。