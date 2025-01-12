櫃買中心溫馨彙整重要制度 發布2025年上櫃公司小叮嚀

櫃買中心（Taipei Exchange）為服務櫃買家族，特別編製「2025年上櫃公司小叮嚀」簡報，溫馨提醒上櫃公司今年度應注意的各項重要制度，協助上櫃公司快速掌握各項規定，以利提早蒐集相關資料妥善因應，櫃買中心將持續提供優質的服務，攜手上櫃公司邁步向前。

櫃買中心說明，配合金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」及「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」政策，持續協助上櫃公司關注及實現永續發展議題，「2025年櫃買小叮嚀」四大主題重點內容包含精進永續資訊揭露、提升資訊透明度及基層員工薪酬、強化董事會職能，以及接軌IFRS永續揭露準則等。

提升資訊透明度及基層員工薪酬方面，因應證券交易法第14條第6項修訂，上櫃公司應於2025年股東會完成章程修正，訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。且自 2025 年起，須於法令規定年度財務報告公告期限前，一併辦理關係企業三書表公告申報。此外，全體上櫃公司自2025年起每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。

櫃買中心成立迄今已30周年，30而立後，將大步向前開啟新的里程，在國際永續發展趨勢下，櫃買中心持續提供上櫃公司豐富且多元的各項服務，協助企業在面對各項新制度時能及早準備，與企業共同推進永續發展的腳步，並持續扶植台灣的優質中小企業進入櫃買市場，一起共創美好的未來。本次「2025年上櫃公司小叮嚀」簡報已置於「上櫃公司入口網」（https://portal.tpex.org.tw/inquiry/home）「上櫃公司業務資訊管理」，點選「教育宣導」項下「年度重要資訊揭露法規彙總」查詢。