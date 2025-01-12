永豐金證券「股票借貸」助投資人輕鬆活用年節資金

年關用錢高峰又不想賣股票，永豐金證券提醒投資人，善用「股票借貸」可靈活資金運用。永豐金證券宣布股票借貸開戶串接政府MyData平台，大幅簡化投資人申辦流程，3分鐘完成線上申請，開辦費0元，最快2.5小時撥款。

股票借貸（又稱不限用途借貸）具備審核快速、資金使用彈性高的兩大特點，越來越多投資人將其作為首選財務解決方案。根據永豐金證券統計，以31至48歲的中青年族群為主要申請人，佔總借貸人數的六成以上，多數客戶將資金用於證券投資交易、短期周轉、不動產交易等用途；尤其是年節期間，因購置年貨、裝修居家環境或計畫出國旅行而產生的額外開銷，更進一步推動市場需求。

永豐金證券表示，過去投資人在股票借貸開戶或欲提高借貸額度時，會遇到需臨櫃提供紙本財力證明的痛點。為提供更便利的股票借貸線上服務，已完成串接My Data具政府公信力的資料作為財力佐證，也能省去客戶多次輸入個人基本資料、上傳文件與等待的時間，且所有資料透過線上程序加密傳輸，兼具資料安全性並簡化原本的繁瑣流程。

永豐金證券指出，想申辦股票借貸的投資人，可透過大戶投APP或永豐金證券理財網，24 小時全天候皆可申辦，3分鐘即可完成借貸開戶申請。涵蓋超過400檔特定優惠標的，最低借款金額僅需新台幣1萬元，最高可達500萬元，且免收動用手續費，按天計息。不論投資人是需要大額支出還是小額週轉，都能輕鬆取得資金支持。

永豐金證券推出股票借貸服務，不僅適合應對農曆年期間的家庭開支，不必急著賣股變現，更能支援投資人進行短中期資產配置。在市場震盪時，擁有額外的流動資金不僅有助於分散風險，也能抓住突如其來的投資機會，滿足投資人多元資金需求應用並以透過靈活的資金調度方式保有市場操作彈性。

永豐金證券也提醒投資人，仍需謹慎評估自身財務狀況與還款能力，考量風險選擇適當投資工具。