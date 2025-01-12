關注移工金融需求 銀行業推支援5國語言繳費機

在台移工持續成長，但在金融服務上卻普遍遇到語言障礙和高額交易成本。永豐銀去年在台中東協廣場推出第1台支援5國語言的移工繳費機，目標在3年內於全台移工連鎖商店、車站、宿舍等周圍地點布建15台。

根據勞動部勞動力發展署統計資料顯示，全台移工總人數近81萬人，並在建設、製造、農業、照顧服務等各行各業扮演著重要角色。不過，外籍移工在台灣生活面臨許多挑戰，金融服務普惠與便利性不足就是其中之一。

為落實普惠金融，金管會在2024年12月放寬年度匯款上限，由每一外籍移工每年累計匯款金額不可以超過等值新台幣40萬元的門檻，上調至50萬元。

永豐銀在2013年起嗅到移工金融需求，推出移工薪轉貸款、跨境匯款、信用卡等金融服務。2024年更與東聯互動合作串接推出移工繳費機。不過，永豐銀觀察到，由於語言障礙和高昂的匯款手續費，移工仍難享有完善金融服務。

為解決匯款手續費問題，永豐銀告訴中央社記者，過去透過超商代收繳費服務，移工仲介業者需要支付給超商較高的代收手續費；若使用移工繳費機取代超商繳費，每筆匯款移工仲介業者可減少50%費用支出，也將回饋到移工匯款的手續費，創造雙贏局面。

永豐銀指出，目前支援5國語言的移工繳費機設置地點在台中東協廣場，規劃未來3年內於全台陸續布建15台，服務更多外國籍移工的金融需求。

永豐銀進一步指出，儘管台灣的超商據點多，但移工繳費機設置應更深入移工生活圈，像是車站、工廠、宿舍等移工常聚集的場所，提升金融服務的可及性。

目前移工繳費機提供跨境匯款功能，移工跨境匯兌的交易首先要下載App，並需要通過身分認證程序，其中包含在台工作居留證、母國銀行帳號後，才能開始發動匯款需求並輸入母國銀行帳號與匯款金額。

用戶可以在App申請產生1組專屬QR Code，憑碼可直接至超商付款或是透過移工ATM存入現金支付；用戶完成繳費後，東聯互動App將收到通知、即時匯出款項，實現當日匯款、當日到帳。

東聯互動總經理吳侑勳接受中央社記者電訪時指出，目前合作夥伴有一卡通、永豐銀和台新銀，因應未來更多的潛在移工和匯款需求，計劃與更多金融業者、電子支付機構合作。

吳侑勳坦言，目前移工遇到最大金融困難還是交易成本，移工可能操作看不懂或是臨櫃時語言不通，移工就可能轉向地下匯兌管道。

吳侑勳強調，移工也可能遇到詐騙，在跨境匯款時應透過主管機關核可的平台，在業者做好洗錢防制與交易態樣監測下，減少辛苦錢遭詐騙的風險。