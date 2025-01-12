富邦金股價 蔡明興喊3位數

蟬聯十六年金控獲利王的富邦金控十一日舉辦集團謝年會，董事長蔡明興宣布年終獎金中位數八個月起跳，比去年更佳，且今年也會加薪，參考經濟成長率、通膨，以及同業水準，希望薪水每年都能愈加愈多，同時，股票配息也會比去年好，不辜負股東期望。

富邦金二○二四年稅後淨利一五一一億元，每股盈餘達十點八元，等於賺一個股本，連續十六年霸榜金控獲利王，集團員工一點五萬人齊聚，開心參加集團謝年會。蔡明興會前接受媒體聯訪時表示，富邦股價還在九十元附近，相對其他科技股，「我們（股價）是比較低的，應該有上漲的空間、潛力」，他也希望，「今年有機會爬上三位數，不要辜負股東的期待」。

不過，蔡明興認為，台股今年挑戰更高，股市已經漲百分之三十，美股也漲很多，基期很高，台股也不能全靠台積電，今年希望其他次產業也能補漲。

蔡明興表示，美國新任總統川普是最大變數，因為發言常出人意料之外，像是武力拿下格陵蘭、合併加拿大等，看起來似乎想把盟友變敵人，希望川普只是講講而已，不會真正攻打他的北約盟友。