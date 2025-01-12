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富邦金董事長蔡明興 許願五家子公司獲利衝百億

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

富邦金控（2881）董事長蔡明興昨（11）日在謝年會上「許願」，表示子公司富邦證券2024年獲利如預期登上百億元後，未來三年還會有富邦產險、富邦銀行（香港）兩家子公司年獲利達百億，加上富邦人壽與台北富邦銀行，如此就有五家子公司年賺百億元以上。

另外，富邦投信今年合併日盛投信，未來台灣管理資產規模也要超過1兆元。

富邦人壽去年大賺1,025億元，創歷史新高。蔡明興表示，2025年開年，富邦人壽分紅保單銷售就開紅盤，從去年12月26日到現在短短兩周，新契約保費收入（FYP）就超過100億元，其中七成都是分期繳。去年富邦人壽分紅保單大賣，全年分紅保單FYP有上百億元，今年預計成長兩、三成。

富邦證券2024全年獲利上百億元，蔡明興表示，下一個目標是獲利120億元。另外，北富銀去年開辦COSTCO卡、合併日盛銀，手續費與利息收入大幅成長，稅後首次突破300億元大關，未來每年獲利從300億元起跳。

富邦產險業務也有雙位數的保費收入成長，承保利潤也創新高，去年承保獲利60億元，投資收益20億元，但必須吸收一些防疫險再保損失，所以賺30億元；另外，富邦銀香港去年獲利有60億元，但因景氣欠佳增提備抵約20多億元。不過，相信產險、富邦銀香港未來三年會有破百億元獲利。

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