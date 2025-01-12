富邦金：股利會多發一點 董座期許股價站上百元

富邦金控（2881）董事長蔡明興昨（11）日指出，富邦金控去年獲利超越1,500億元，創新高，「股利會多發一點」，比去年更好，富邦金股價相對科技股表現低了些，希望股價今年可以站上三位數、上百元，「不辜負股東期待」。

另外，蔡明興也表示，富邦金的年終會優於去年中位數八個月，今年也會參考同業與經濟成長率，繼續幫員工加薪。

針對大環境變化，蔡明興表示，川普就是市場最大變數，是要審慎對待的黑天鵝。2024年台股上漲近30%，美股也漲很多，今年股市要像去年那樣好不容易，台積股價漲很多，除非其他次產業可能跟著補漲，否則基期比較高，市場波動會更大，可以用「波濤洶湧」來形容，金融業營運挑戰更大。

蔡明興談話重點

富邦金控昨天舉行集團謝年會，富邦集團董事長蔡明忠與蔡明興均出席，超過1.5萬名員工集結南港展覽館，並邀請歌手獻唱，富邦悍將、世界12強棒球賽富邦悍將冠軍團隊明星成員均與會。富邦金去年獲利創新高，尾牙抽獎加計之前南部場尾牙，總計發出獎金約2,370萬元，中獎率達70%。

蔡明興受訪時指出，富邦金去年獲利再創新高，股利應該會比去年更好，「大部分是現金」，富邦金股息配發率維持穩定，加上股價上漲，所以會多發一點股利，以維持比較好的現金股息殖利率。

蔡明興表示，以富邦金去年獲利表現，相對其他產業如科技股，「我們（股價）是比較低」，「股價一到90幾元就被打下去」。媒體問蔡明興是否感覺股價委屈，他表示「有一點」，希望今年富邦金股價能爬上三位數，不要辜負股東期待。

蔡明興指出，去年富邦金獲利創新高，年終獎金水準自然會更好，會根據各公司績效發放，中位數會比去年八個月水準更多。