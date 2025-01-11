富邦金集團謝年會！12強選手和大咖明星齊聚 逾1.5萬員工嗨翻

為感謝及慰勞同仁們在過去一年的努力，富邦金控（2881）集團11日於南港展覽館1樓及4樓盛大舉辦集團謝年會，邀請創作歌手韋禮安、金曲歌王蕭敬騰熱力開唱，更集結富邦悍將、世界12強棒球賽富邦悍將冠軍團隊成員張奕、江國豪、戴培峰、高國輝、林家儀、高挺耀，與超過1.5萬名富邦同仁嗨翻南港展覽館。

今年富邦金謝年會由金鐘主持人曾寶儀率領富邦悍將Anu、Travis、蓁蓁組成黃金主持陣容，除了精彩的藝人表演，也有富邦同仁組成「SING動巨星」、富邦悍將球員與FUBON Angels齊聚表演，展現富邦集團的正向活力。富邦集團謝年會並延續永續概念，以「Green Power集樹超前」為主題，結合「全民線上跑-富邦人PK賽」暖身活動，頒發「富邦跑步王」與「富邦團結獎」兩個榮譽，以鼓勵富邦人響應跑步集樹，減碳愛地球。

富邦金控董事長蔡明興於開場致詞表示，回顧2024年，全球經濟仍受到國際通貨膨脹、能源危機、緊張的地緣政治影響，跌宕起伏，每項因素對金融業都是巨大挑戰。但富邦金控仍創造了卓越的獲利表現，以稅後淨利1,511.6億元的歷史新高紀錄，連續第16年蟬聯台灣金控業每股盈餘獲利王，各子公司持續維持穩健發展，提供優質的金融產品與客戶服務。

蔡明興並指出，除了亮眼的營運表現，富邦金控仍持續深耕ESG，各項投入與成果備受國內外肯定，已連續8年入選「道瓊世界指數」成分股，亦持續9年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，也獲選《TIME》時代雜誌首屆全球500大永續企業。富邦金控視員工為最重要夥伴，近年來持續優化員工生育福利，今年1月1日起更全面提升員工持股信託，致力打造全方位友善幸福的職場環境。

富邦集團董事長蔡明忠也在謝年會中感謝富邦同仁付出，並表示，不論是在金融本業的經營上，還是永續發展、公益慈善等層面，富邦在2024年都交出了漂亮的成績單，展望2025年，期勉同仁們持續堅守崗位，並積極培養數位創新能力與強化永續力，期待同仁們能多接觸、學習新科技以提高工作效率，並從日常中落實永續理念，用自己的行動加入「地球隊」，做對地球好的事情。

蔡明忠也表示，由富邦自2021年推動的Run For Green™計劃，首創將運動與永續結合，跑者只要在四大馬拉松及指定賽事累積跑40公里，富邦就為跑者種樹，迄今參與跑者已累積近30萬人次，總計領樹已經超過10萬棵樹，提早達成富邦承諾在五年內為台灣種植10萬棵樹的目標！

富邦集團始終秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，持續擴大正向影響力，積極回饋社會。富邦傾十年心力打造的富邦美術館在2024年5月正式開幕，並陸續籌辦羅丹展、梵谷展等高規格的國際型展覽，展現富邦對藝術文化的長期承諾與具體實踐。而在迎接新年之際，富邦慈善基金會連續第9年捐贈創世基金會，總計捐助金額為1,325萬元，為即將到來的新年增添溫暖，幫助寒士及植物人過好年。

身為國內最挺體育的企業之一，今年富邦集團謝年會也特別邀請世界12強棒球賽富邦悍將冠軍團隊成員到場同樂，富邦悍將打擊教練高國輝則代表團隊獻上簽名紀念大球，感謝富邦力挺球員及後勤團隊，並將榮耀與富邦同仁分享。

富邦集團謝年會也規劃同仁表演動感歌舞，以高規格打造的舞台，為同仁們提供展現才華的機會。2024年在公司內部舉辦首屆歌唱比賽「SING動富邦」，歷時2個多月，經過初賽、決賽，在資深音樂製作人陳子鴻、明星御用舞蹈老師藍波、音樂製作人吳貞儀等專業評審、與超過5千位同仁觀看的直播見證下，選出南、北區各12組優勝者，並在集團謝年會登台演出，展現富邦人的才華與活力，實現「正向力量 成就可能TM」的品牌精神！

2024年富邦集團謝年會分為北、高兩場，除了11日的台北場，高雄場已於本(1)月4日圓滿舉行，邀請到告五人、蔡健雅帶來精彩的演出，同樣深獲員工好評。富邦集團謝年會北、高兩場總計約1.88萬名同仁參加，總摸彩獎金約2,370萬元，總中獎機率高達70%，創下歷年新高，希望在農曆年前夕加碼發紅包，慰勞感謝同仁們一整年的努力。