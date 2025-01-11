富邦金尾牙謝年會 董座蔡明興：股利會比去年好 股價盼上百元

富邦金控（2881）11日晚間舉行集團尾牙謝年會，董事長蔡明興在大進場前受訪指出，富邦金控去年獲利超越1,500億元創新高，股利應該會比去年更好，並會偏重現金股息為主，滿足股東的期待，同時也期望富邦金股價能夠站上三位數、百元價位。

之後蔡明興在謝年會開場上台致詞時並宣布，富邦金控在之前生育津貼鼓勵很多的富邦寶寶誕生，今年過去生育津貼鼓勵很多的富邦寶寶誕生，今年也提出好的福利措施，就是對員工持股信託的投入，希望大家的利益和公司利益結合在一起，今年公司的員工持股信託公司相對提撥金額要從5億元提升到8億元，鼓勵大家投資自己公司股票，這是一個大手筆的員工福利投入，一個創舉。

富邦金2024年分派2023年盈餘配發股利每股共計3元，其中現金股息為2.5元，股票股利為0.5元。蔡明興表示，2024年富邦金全年獲利第一次突破超過1,500億元，這是金控界的新紀錄，股利配發應該可以更好，並以現金股息為主，希望現金股息殖利率也可以維持比以前更好，但詳細的股利數字蔡明興沒有鬆口，表示還需要進一步細算。

根據法人預估，則是認為以過去富邦金股利配發率約四到五成來看，今年每股股利樂觀預期可望上看5元，其中現金股息可能在4~4.5元之間，以富邦金10日收盤價89.9元估算，現金股息殖利率應可達到4%以上。

蔡明興表示，富邦金一直希望股價可以上三位數，以富邦金的獲利表現與股價來說，相對科技股是比較低，媒體孕期是否覺得股價委屈，他表示認同。