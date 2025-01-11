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企業生日快樂／第一金投信董座六年磨一劍 組建創新DNA團隊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

第一金投信董事長尤昭文自外資企業轉戰公股投信，至今已有六年時間。在這段期間，他與團隊一起將第一金投信打造成以「創新為DNA」的資產管理公司，成立計量團隊也逐步實現了私募股權基金與規劃發展REITs等多項創新業務。

尤昭文坦言，初到第一金投信時，面臨內部資源不足與市場挑戰。「當時剛來公司的薪資水平低，難以吸引優秀人才」。

但近年與總經理廖文偉透過提升績效與獲利，將第一金投信打造成一個培育人才的平台，許多員工甚至被外資高薪挖角，「這是官股薪資環境的挑戰，更是官股金控下投信發展的迷思」。

他認為，中小型投信應以創新和專業立足，而非盲目追逐市場潮流。他說：「創新是核心DNA，我們希望在台灣資本市場中，開創更多藍海機會。」

尤昭文回憶，2018年離開外資企業，轉戰第一金投信，開啟了新的職業生涯。

六年來，他一步步實現當初設定的一些另類目標，思考如何實踐外資在另類投資策略的自主能力，包括發展計量型基金與團隊、成立私募股權基金等業務，雖然吃力不討好，但總有一個起步。

他坦言，公股體系與外資企業最大的差異在於「漸進」的文化。在公股體系中，推動任何變革都需要時間和耐心，這也讓他學會了謙卑。

人生的意義不在於站得高，而在於看得遠。

第一金投信將在他與廖文偉的帶領下，穩健中成長，繼續在台灣資本市場書寫新篇章。

外資 第一金 薪資

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