企業生日快樂／第一金投信董事長尤昭文：資產管理 迎成長契機

金管會推動亞洲資產管理中心計畫，台灣資產管理業迎來新一波成長契機。第一金投信董事長尤昭文說，發展亞洲資產管理中心期待不僅能增加管理業務規模，更重要的是有能力吸引國外資金回台，由國內金融業打理。

例如新加坡、香港等成熟市場，成功的關鍵在於吸引國際資金並有效管理。新加坡有超過七成的資產管理規模是來自國外的資金，這是一個很重要的指標，而台灣則仍以國內資金為主。

尤昭文認為，未來台灣資產管理業應更積極對接國際，提供具吸引力的商品與服務，才有機會在亞洲資產管理市場占據一席之地。

產業目前最有機會的是集團下具有大型壽險的投信，其他如TISA也期待能增加資產規模，至於主動型與平衡型ETF也期待有新局，他也特別期待私募股權基金及不動產證券化（REITs）的發展潛力。

他對資產管理市場提出四大期許，一、期許ETF與主動式商品能均衡有序發展。現在投信業一窩蜂發行台股高股息ETF，用計量與因子的機制找短線高配息股吸引資金，經理人較少基本面研究。

主動型基金經理人可研究產業好壞、拜訪公司做建議，才可依此培養人才，他認為，主動與被動式商品應要均衡發展。

二、期許私募股權基金等另類投資，能有好發展環境。他說，國際機構資金與高資產投此類資產約15%至20%，顯示愈有錢的投資人，「另類投資」的需求愈大。

另類投資在全球投信資產規模已占20%，若看管理費收入則有一半是來自另類投資，也就是說，這占20%的另類投資，能帶來逾50%收益。

一般投資人買ETF或共同基金都會跟隨股票漲跌，但另類投資是談絕對報酬，例如20%績效當然就可以要求2%管理費，遠比目前ETF管理費僅0.5%還高。

所謂「另類投資」包括私募股權、實質資產（產品工具有REITs 與 PE）、私募債權、對沖基金等四大類，投報率從5%起跳最高可達20%，如不動產證券化投報率也有約5~10%。

其中不動產證券化（REITs）可更有效引導資金流入實質資產如不動產與基建資產，推動經濟正向循環的關鍵，能讓民眾共享資產的收益，並提升資金使用效率。

三、避免「大者恆大」。金管會開放壽險資金可委託投信代操，對大規模壽險資金管理是正向的政策，但他也擔憂這恐加劇「大者恆大」情況，讓具精緻發展多元策略的中小型業者難以生存。

如國壽或富壽可以將資金委託給同集團的子投信（國泰與富邦投信），可讓壽險業只管好資產與負債匹配，業者可站在更高角度保障保戶權益與自償能力的永續經營。

尤昭文說，把資產管理移給投信業者是很好的，但對第一金投信等中小型投信業者，卻會變成「小者恆小」。

他期待政府將大壽險轉到投信過程中，有些資產規模可以分散到多數的資產管理業者，政府可設立更公平的資金分配機制，促進市場競爭，讓更多中小型業者有發展機會。

四、期待私募股權基金和不動產證券化能變成很好的樣板。例如新加坡是全世界第二大REITs市場，啟動關鍵是後面淡馬錫開發很好的資產放到REITs中，再讓自己國人與國際投資人可以進去，新加坡商場改變了很多，背後都是有政府資金如淡馬錫的影子，除此之外，也有國際PE資金的參與。

亞洲資產管理中心的推動需要更完善的政策支持，特別是在稅負誘因上。

他舉例，新加坡稅制的靈活性是成功發展REITs關鍵之一，台灣若能在稅收政策上進一步優化，將大幅提高對新金融政策與產品的成功的機會。