企業生日快樂／第一金投信 拚基金規模翻倍

金管會推動亞洲資產管理中心的「大投信」計畫中，而投信圈最看好的是開放不動產投資信託基金（REITs）採基金型的新架構，第一金投信董事長尤昭文指出，將積極評估發展不動產證券化業務，並期盼下一階段要將自身投信基金規模擠入市場前十大。

尤昭文說，新加坡是亞洲第二大REITs市場，REITs占股票市值達15%，相較台灣目前的六檔REITs僅占0.2%,，新的REITs尚有巨大發展空間，其中又以綠能具收益資產可成為亞洲的亮點與特色。

第一金投信EPS

不動產證券化可將穩定現金流的不動產資產切割成小額證券，供一般投資人參與，國際REITs投資標的不再只是商辦不動產，包含資料中心、倉儲物流、通信電塔、醫療設施及綠能電廠等，具有穩定收益與低波動的特性。

目前台灣REITs多由壽險業主導，投資標的也多侷限在商辦與住宅。他指出，國際以商辦、住宅做REITs投資標的占比已降到三成，有六至七成是資料中心、電信中心、倉儲物流或是長照中心。

很多人說發展REITs擔心沒有案源（標的）。但是以新加坡市場來看，案子前端就要先去養案和開案，前端就要想好一些資產，要先去開發、興建、招租，在穩定之後再做不動產證券化，例如國內的倉儲物流就是很好的案例。

導入資金 提升資產價值

台灣倉儲物流倉多面積小、多為單層常溫，但國際上早有「智慧物流」，例如裡面有大冰箱、凍倉等，台灣倉儲業仍很零散，若能進行整合與升級，我們的生活、食安、消費、農漁業等都應該會更好，不動產證券化意義，就是透過導入資金，讓如倉儲物流業的設施與資產都升級。

尤昭文說，2018年前他當時在外商公司，因要賣基礎建設私募股權基金，帶著國內壽險業者、退休基金到歐美市場看離岸風場、水、電港口和機場，甚至港口的儲存設施，當時國內機構投資業看完回來，就立刻搬了百億元的錢去投資。那麼，自己的錢為何不能自己老百姓用呢？

不動產證券化和收益有很大關係，若是談金融經濟的正向循環，充沛資金投入實質資產，例如推動新能源、蓋了倉儲物流、或是資料中心，就可以提升民眾生活，進一步達到「普惠」。

2022年第一金投信成立子公司「第一金私募股權基金」，作為發展REITs業務的先鋒部隊。前期三至五年負責買地、規劃、興建、招商等並承擔較高的投資風險，待資產穩定之後，再開放一般民眾參與投資，形成分階段的投資模式。

操作領域 轉向初級市場

不動產證券化如果若可以上路（目前基金架構的REITS修法已二讀），等於前段基礎建私募股權基金的投資就有會「出海口」了，前段投資人（如保險、退休基金、郵儲）才會願意進來，基礎建設私募基金也能更快找到資金渠道。

尤昭文說：「我們不要每天只都跟壽險業要錢，以全世界趨勢看來退休基金投更多，是否台灣的退休基金更應該來投資基礎建設私募股權基金？」

擁有完善的人口、交通、航空和海灣等條件的桃園，則是未來倉儲REITs投資標的首選地點。他建議，台灣投信業在資產管理領域，應從「次級市場」操作，轉向私募股權、不動產證券化等實質資產等「初級市場」。

例如私募股權、不動產證券化（實質資產）、私募債權、對沖基金等四大另類投資，在全球已占資產管理規模的20%，並佔產業的淨利超過50%，但台灣僅0.3%尚處於起步階段，市場潛力巨大。

第一金投信2021年起推動三年成長計畫，去年已成功實現規模與獲利接近翻倍，2024年基金規模達1,400億元，每股稅後純益1.92元是至少近五年新高，下一個三年是希望獲利與規模再翻倍。

尤昭文期待，未來三年將以現金流的傳統資產為本，以不動產證券化為突破口，並持續擴大私募股權與主動型基金的布局，下一階段目標是投信基金規模能擠入前十大。