六壽險2024年獲利年增2.3倍

六大壽險2024年獲利暴衝，全年合計賺進2,661.7億元、年增2.3倍，不過2024年12月受到投資處分減少、避險成本偏高等因素影響，半數以上的業者驚見虧損，2024年12月合計僅賺進78.8億元，為三個月新低。

美國暴力升息後激勵美元雙率雙升，美台利差居高不下使避險成本高漲，六大壽險2023年全年稅後純益不僅跌破千億元、更直接下殺至805億元，寫下十年新低水準，年減幅達43.5%；2024年柳暗花明，全年暴增至2,661.7億元，較2023年全年飆漲2.3倍。

其中，富邦人壽2024年12月稅後純益為105.4億元，較去年回升132.7億元，累計全年稅後純益為1,025.3億元，年增184%，創歷年12月及全年獲利最高紀錄。

南山人壽受惠穩定的經常性收益及成功掌握市場波段實現資本利得，獲利穩健成長，2024年12月稅後純益13.4億元，全年約424.6億元，創歷史次高，年增92%。

新光人壽12月稅後純益2.9億元，由虧轉盈，全年累計稅後純益為103.8億元；凱基人壽12月投資操作相對保守、稅後虧損2.32億元，全年稅後純益221.55億元，年成長率118%。

南山人壽受惠穩定的經常性收益及成功掌握市場波段實現資本利得，獲利穩健成長，2024年12月稅後純益13.4億元，全年約424.6億元，創歷史次高，年增92%。

新光人壽12月稅後純益2.9億元，由虧轉盈，全年累計稅後純益為103.8億元；凱基人壽12月投資操作相對保守、稅後虧損2.32億元，全年稅後純益221.55億元，年成長率118%。