中租2024年每股賺13.3元

中租控股（5871）昨（10）日公告2024年營收與獲利，累計全年營收首度突破千億大關創歷史新高，來到1,023億元，年增5%。2024年全年稅後純益225.7億元，比前年衰退幅度擴大至10%，全年每股稅後純益（EPS）達13.3元，維持賺逾一個股本的水準。

中租控股2024年營收創新高，稅後純益卻未能同步成長創高，凸顯其業務動能依舊強勁，但獲利受到中國大陸與東協兩大市場因延滯率升高、呆帳費用增提較多，景氣欠佳影響，另外，大陸市場2024年來自上海市政府的退稅利益也較上年度減少，使得這兩地的獲利衰退較大，導致整體獲利難以成長。

中租控股昨天公布去年12月自結合併營收為84.8億元，與前月相較合併營收月增3%，三大主要營運地區皆有成長，其中以東協月增5%較為顯著，顯示整體業務動能持續。累計去年全年營收為1,023億元，年增5%。分地區別來看，台灣、中國大陸及東協累計營收分別年成長4%、6%及6%。

中租控股並表示，東協市場獲利動能以馬來西亞最為強勁，呈現雙位數成長，越南持平，泰國則受景氣欠佳衝擊表現較遜色。

中租控股2024年12月稅後純益14.3億元，較前月成長4%，2024年全年稅後純益為225.7億元，年減10%，EPS為13.3元。

三大市場來看，台灣、中國大陸及東協地區，2024年全年獲利分別較2023年減少5%、17%及18%。顯示大陸與東協市場是中租控股去年獲利衰退的主因。

中租控股表示，中國大陸在疫後復甦不如預期下，延滯率升高使得信用減損損失增加，相關的呆帳費用增提較多，另外每年的退稅利益在去年來自上海市政府的退稅利益減少下，也使得獲利衰退。東協市場同樣也有延滯率增加、信用減損損失擴大、呆帳費用侵蝕獲利的狀況。

展望2025年，中租控股仍將以追求穩健成長為目標，台灣地區預期若未來不再升息條件下，利差將可逐步回到先前水準，中國大陸則關注適度經濟成長下，追求穩健業務成長及嚴控資產品質，東協地區則將專注耕耘及擴大既有利基市場。