彰銀攜手億進寢具 台灣 Pay20%優惠

農曆新年將屆，不少人已開始除舊布新準備過年，彰化銀行（2801）與億進寢具合作「億進Pay你好生活 刷台灣Pay最高回饋2,000元」活動，活動期間自今年1月15日至5月31日止，凡於億進寢具實體門市消費並使用TWQR「台灣Pay」進行支付，即可享20%現金回饋（非即時回饋）。

活動期間內每一金融卡/帳戶/信用卡回饋金上限新台幣2,000元，本活動回饋總金額上限110萬元整。

彰銀（2801）表示，億進寢具是一家從台南起家的寢具製造企業，深耕近30年，在全台已有43家門市，長期對於自製寢具安全性及使用性的要求，通過MIT微笑標章認證工廠和檢驗，營造「寢具家飾複合式通路」，期許能讓消費者感受「買的開心，用的安心」的經營理念，顧客能以更實惠的價格購買到高品質的寢具產品。

彰化銀行近年持續推廣TWQR「台灣Pay」行動支付，藉由台灣Pay行動支付之推廣，響應綠色經濟及永續消費之無紙化零排碳議題，為全球環境保護盡一份心力。