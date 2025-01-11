快訊

馬祖5.6度！ 12縣市低溫特報 玉山積雪 下周三再有冷氣團南下

藍營下會期審查公教年改停砍案 稱民眾黨態度是關鍵

絕美景致！ 玉山昨晚再降瑞雪成「銀白世界」雪深3公分

台幣連三貶 恐測33元 探九年低點

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

美國總統當選人川普即將就任，加上美國聯準會降息速度恐不如預期，促使美元持堅，新台幣匯率昨（10）日貶值2.4分，收在32.964元，連三貶並為近九年新低，總成交量為15.69億美元，下周將進一步測試33元整數大關。

匯銀主管指出，美國聯準會會議紀要顯示，多數官員認為降息步調應放緩，更有聯準會官員指出，去年12月可能是近期最後一次降息，聯準會官員頻頻放「鷹」，對市場潑了一盆冷水，熱錢賣股匯出，拖累新台幣匯率跟隨台股挫跌，盤中最多貶值5.6分、最低來到32.996元，距離33元僅剩半步之遙。後在出口商進場拋匯下，新台幣匯率貶值金額縮至2.4分，收在32.964元。

中央銀行統計顯示，新台幣連三日貶值，累計貶值2.25角；過去一周，新台幣匯率累計貶值4.7分、貶幅為0.14%。

央行資料指出，美元指數昨天下挫0.1%，主要亞洲貨幣升貶互見。

其中，星元匯率獨強、升值0.12%，韓元與日圓同步貶值0.13%，新台幣匯率下挫0.07%，人民幣匯率貶值0.01%。

展望後市，匯銀主管分析，新台幣匯率近期跟隨主要亞幣貶值，短期內看起來暫無強勢反彈的機會，估計短期內，新台幣匯率將於32.6~33元區間波動整理，不排除下周有可能貶破33元。

匯銀主管表示，新台幣匯率走勢疲軟，但因主要亞幣多數對美元貶值，新台幣匯率並非「獨弱」，央行不會急著強力干預、扭轉匯市局勢。

台幣匯率 新台幣 美國聯準會

延伸閱讀

債市紅包怎麼領？分析師推連續多次配息超過7％的00725B

美債狂跌殖該抄底了嗎…專家喊殖利率5％是好買點！ 遭狂酸：之後變6％大禮

聯準會理事：去年12月降息應是近期最後一次

適度寬鬆貨幣政策 中學者：市場過度解讀恐透支利好

相關新聞

14金控去年賺5,979億 創高…八家締新猷

14家上市金控昨（10）日全數公布2024全年稅後純益，合計共5,979.6億元，創歷史新高，年增63%，其中有八家金控...

中租2024年每股賺13.3元

中租控股昨（10）日公告2024年營收與獲利，累計全年營收首度突破千億大關創歷史新高，來到1,023億元，年增5%。20...

台幣連三貶 恐測33元 探九年低點

美國總統當選人川普即將就任，加上美國聯準會降息速度恐不如預期，促使美元持堅，新台幣匯率昨（10）日貶值2.4分，收在32...

五上市銀行純益攻頂

上市銀行股2024年獲利出爐，其中有五家銀行股2024年稅後純益創下歷史新高，包括彰化銀行、台灣企銀、台中商銀、遠東銀行...

六壽險2024年獲利年增2.3倍

六大壽險2024年獲利暴衝，全年合計賺進2,661.7億元、年增2.3倍，不過2024年12月受到投資處分減少、避險成本...

企業生日快樂／第一金投信 拚基金規模翻倍

金管會推動亞洲資產管理中心的「大投信」計畫中，而投信圈最看好的是開放不動產投資信託基金（REITs）採基金型的新架構，第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。