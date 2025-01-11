上市銀行股2024年獲利出爐，其中有五家銀行股2024年稅後純益創下歷史新高，包括彰化銀行（2801）、台灣企銀、台中商銀、遠東銀行與聯邦銀行。

十檔上市銀行股中，除彰銀、台企銀兩家公股銀行獲利持續創新高外，中型銀行有台中銀、聯邦銀、遠東銀三家2024全年稅後純益締造新猷。至於王道銀行，則是在排除2022年因台灣工銀租賃與日盛國際租賃合併所帶來的一次性收益外，2024年全年稅後純益和EPS均為史上新高；安泰銀僅公布自結稅前盈餘，近三年最佳。

台中銀2024年全年稅後純益83.09億元，首度突破80億元大關，年成長21.8%，創歷史新高，EPS為1.51元，是26年來的新高。台中銀行董事長施建安宣布今年將發放平均七個月年終獎金，與員工共享成果。

遠東銀自結2024年12月稅後純益1.82億元，全年稅後純益42.97億元，年成長約3%，創新高，EPS 1.01元。遠東銀去年獲利創高主要由財富管理、法金業務成長及財務操作相關收益帶動。

王道銀行2024全年合併稅後純益38.91億元，年成長率14%，王道銀本身個體稅後純益則是28.54億元，全年EPS為1元，成長率為15%。王道銀行表示，12月單月成長率較高主因子公司美國華信銀行有一筆呆帳回沖利益入帳，推升單月獲利。