14金控去年賺5,979億 創高…八家締新猷

14家上市金控昨（10）日全數公布2024全年稅後純益，合計共5,979.6億元，創歷史新高，年增63%，其中有八家金控去年獲利創歷史新高，12家金控年獲利超過200億元，均寫下金控史新頁。

中信金控（2891）昨日公告2024年稅後純益達720.28億元，創新高，每股稅後純益（EPS）3.64元，居所有金控第三名，前兩名分別是富邦金10.8元與國泰金7.28元。

上市金控2024年全年獲利

14家金控12月單月稅後純益265.2億元，月減23%，與每年12月銀行端常有增提備抵呆帳有關，加上12月台股震盪，部分壽險資本利得實現減少，金控子壽險更有數家出現單月虧損，使得全體金控全年獲利挑戰6,000億元大關差一步。

14家上市金控中，2024年稅後純益創新高的有富邦、中信、元大、兆豐、第一、永豐、華南、玉山金等八家。至於獲利數字，富邦金首度突破1,500億元，國泰獲利破千億元，中信金則是超越700億元，元大、兆豐與凱基金控獲利超越300億元。

中信金自結12月稅後純益為37.02億元、月減25%，主因子公司台灣人壽投資處分較少，致單月轉虧，累計中信金2024全年稅後純益達720.28億元創新高、年增28.4%，EPS 3.64元。旗下中信銀行及台灣人壽全年獲利亦分別為歷年最高及次高。

中信金表示，子公司中信銀行去年12月稅後純益43.64億元，全年稅後純益494.24億元，創歷年新高，較2023年同期成長20%。中信銀2024年存放款動能穩健成長，財富管理因保險、基金及結構債銷售業績大幅增加，帶動相關手續費收入較2023年成長40%；信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較2023年成長28%，加上衍生性金融商品操作以及債券處分挹注，帶動整體營收較2023年成長。

另一子公司台灣人壽業務動能保持良好，惟12月投資處分較少，導致當月稅後淨損4.38億元，全年稅後純益為214.74億元，較2023年大幅成長72%，為歷來次高，去年獲利高成長主要來自處分股票及基金等挹注。