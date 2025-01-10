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新台幣快貶破33元了！新台幣匯率收32.964元、貶2.4分 為近九年新低

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率10日貶值2.4分，收在32.964元，連三貶並為近九年新低。聯合報系資料照
新台幣匯率10日貶值2.4分，收在32.964元，連三貶並為近九年新低。聯合報系資料照

美國新任總統川普即將就任，加上美國聯準會降息速度恐不如預期，促使美元持堅，國內股匯市雙雙下挫，新台幣匯率10日貶值2.4分，收在32.964元，連三貶並為近九年新低，下周將進一步測試33元整數大關，總成交量為15.69億美元。

匯銀主管指出，美國聯準會會議紀要顯示，多數官員認為降息步調應放緩，更有聯準會官員指出，去年12月可能是近期最後一次降息，聯準會官員頻頻放「鷹」，對市場潑了一盆冷水，熱錢賣股匯出，拖累新台幣匯率跟隨台股挫跌，盤中最多貶值5.6分、最低來到32.996元，距離33元僅剩半步之遙，後在出口商進場拋匯下，新台幣匯率貶值金額縮至2.4分，收在32.964元。

中央銀行統計顯示，新台幣匯率連三日貶值，累計貶值2.25角；過去一周，新台幣匯率累計貶值4.7分、貶幅為0.14%。

央行資料指出，美元指數下挫0.1%，主要亞洲貨幣升貶互見，其中，星元匯率獨強、升值0.12%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元與日圓同步貶值0.13%，新台幣匯率下挫0.07%，人民幣匯率貶值0.01%。

展望後市，匯銀主管分析，新台幣匯率近期跟隨主要亞幣貶值，短期內看起來暫無強勢反彈的機會，估計短期內，新台幣匯率將位於32.6~33元區間波動整理，且不排除下周有貶破33元的機會。

匯銀主管表示，雖然新台幣匯率走勢疲軟，但因主要亞幣多數對美元貶值，新台幣匯率並非「獨弱」，央行自然也不會急著強力干預、扭轉匯市局勢。

台幣匯率 新台幣 美國聯準會

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