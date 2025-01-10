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六大壽險獲利猛！去年賺2,661億元、年增2.3倍 但12月半數驚見虧損

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

六大壽險2024年獲利暴衝，全年合計賺進2,661.7億元、年增2.3倍，不過2024年12月受到投資處分減少、避險成本偏高等因素影響，半數以上的業者驚見虧損，2024年12月合計僅賺進78.8億元，為三個月新低。

美國暴力升息後激勵美元雙率雙升，美台利差居高不下使避險成本高漲，六大壽險2023年全年稅後純益不僅跌破千億元、更直接下殺至805億元，寫下十年新低水準，年減幅達43.5%；2024年柳暗花明，全年暴增至2,661.7億元，較2023年全年飆漲2.3倍。

其中，富邦人壽2024年12月稅後純益為105.4億元，較去年回升132.7億元，累計全年稅後純益為1,025.3億元，年增184%，創歷年12月及全年獲利最高紀錄。

南山人壽受惠於穩定的經常性收益，及成功掌握市場波段實現資本利得，獲利穩健成長，2024年12月稅後純益13.4億元，全年約424.6億元，創歷史次高，年增92%。

新光人壽12月稅後純益2.9億元，由虧轉盈，全年累計稅後純益為103.8億元；凱基人壽12月投資操作相對保守、稅後虧損2.32億元，全年稅後純益221.55億元，年成長率118%。

台灣人壽12月投資處分較少，12月稅後淨損4.38億元，累計全年稅後純益214.74億元，創歷年次高且年增72%，主要來自處分股票及基金等資本利得。

國泰人壽12月稅後淨損36.1億元，全年稅後純益671.8億元，創歷年次高；國壽主管指出，2024年獲利下滑，主要反映韓元因韓國政治風暴而遽貶5.4%，不利替代避險表現，惟12月避險成本偏高乃受短期事件衝擊所致，不影響後續避險操作；另2024年新契約CSM創下全年900億元的歷史新高，將使國壽於2026年接軌時有更充足的CSM餘額反映於財報，並帶動全公司年終獎金創歷史新高，致單月費用大幅增加，不利損益表現。2024年國壽積極把握資本市場行情及提升穩定收益，締造強勁財務表現，全年稅後純益671.8億元，創歷史次高。

國壽

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