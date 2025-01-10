科技新貴實力雄厚 北富銀竹科財管規模年成長三成

根據2024年北富銀最新統計，其竹科分行資產管理規模（AUM）增長超過三成，已凸顯該地區科技新貴所帶來的財富管理業務巨大的經營潛力，對此北富銀表示，為了力拚財富管理的業務，不但把竹科分行的地址遷移，並且跟富邦證券採取「銀證共址」經營策略。

北富銀的竹科分行今日於新竹市東區喬遷開幕。北富銀表示，竹科為全台首個科學工業園區，是全球高科技代工產業的重要基地。近年來，竹科產值每年均超新台幣1兆元，入區核准廠商數量已超過600家，就業人數超過16萬。

同時，園區不斷引入國內外具有創新性的旗艦企業，推動了台灣半導體及光電產業的發展，也吸引眾多專業人才定居新竹，當地金融需求日益增長。

為提供竹科客戶更優質的服務，北富銀精心挑選竹科分行新址，並依客群需求重新裝修。新分行位於新竹市東區埔頂二路，周邊有好市多、迪卡儂等大型連鎖賣場，生活配套完善，分行內部不僅空間寬敞，還新增設保管箱及私人銀行「富御恒傳」貴賓中心，致力打造為竹科地區旗艦分行，讓客戶享有更尊榮舒適的服務體驗。

此外，富邦證券的東門及園區分公司亦合併遷址至北富銀竹科分行所在大樓並更名為竹科分公司，希望透過銀證共址經營，增加客戶辦理業務的便利性，為提升服務品質及深化客戶關係奠定良好基礎。