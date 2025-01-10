不是公股銀！這家銀行獲利創高 年終獎金大方發7個月

台中銀行（2812）10日公告2024年1-12月合併稅後純益83.09億元，較去年同期自結合併稅後純益增加14.88億元，成長率21.82%，創下歷年新高紀錄，台中銀行也同步宣布今年將發放平均7個月年終獎金，顯示公司在穩健成長的同時，始終秉持「員工為最有價值資產」的理念，與員工共享成果。

台中銀行董事長施建安表示，台中銀行2024年獲利創新高，這一成就來自全體員工的辛勤付出與卓越表現，因此藉由提高年終獎金，向每位員工表達最誠摯的感謝，並與大家共享公司成長的果實。

台中銀行表示，台中銀行一向以員工為核心，致力於提供全方位的關懷與支持。此次年終獎金的提升，是公司對員工努力的肯定與嘉獎，旨在提升員工的整體薪酬待遇，增強員工的工作幸福感和歸屬感。

台中銀行深信員工是創新與永續發展的核心動力，為吸引與保留人才，持續優化薪酬結構，並透過多元管道招募背景多樣的專業人才，傳承企業精神、創造價值，邁向永續經營與卓越成就。近年來，台中銀行經營表現突出，連續9年入選「臺灣高薪100指數」成分股，並連續7年為「臺灣就業99指數」成分股之一，充分展現其在追求經濟效益同時，對薪酬福利的重視與承諾，穩步實現「永續經營」的目標。

展望未來，台中銀行將繼續秉持「員工為優先」的企業文化核心價值，致力於以人為本，打造一個讓員工感到驕傲的工作環境，台中銀行對員工的關懷與承諾，不僅僅體現在數字上，更體現在公司對員工身心健康的全面關注。這不僅僅是一個福利政策，更是一種企業文化，象徵著台中銀行對每一位員工價值的高度肯定與尊重。