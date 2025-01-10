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循土銀保經模式 臺銀保經將併入臺銀

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

土銀2020年將保經公司併入銀行之後，臺灣銀行董事會10日通過，將循土銀模式規劃臺銀保經併入銀行成立專責部門，待經主管機關同意後生效。據了解，主要可節省成本及提升綜效。

臺銀保經為臺灣銀行百分之百轉投資設立之保險經紀人公司，於2013年2月6日正式成立，是百分之百國營之綜合保險經紀人公司，設立目的係以顧客導向引進多元化保險商品，並結合母公司臺灣銀行的整體資源，整合行銷銀行保險業務。

另一國營銀行土地銀行於2013年10月31日轉投資成立土銀保險經紀人子公司。因配合政府鼓勵企業合併經營之政策及為節省營業及行政成本，土銀保險經紀人於2020年1月1日起消滅，併入土地銀行。

當時，立法院預算中心報告即建議審慎評估臺銀保經併入臺銀之成本效益及相關利弊；由於臺銀手續費收入係臺銀保經之營業成本，雙方皆需繳納營業稅，故存有重複納稅情事。倘併入母公司臺銀後，優點為可避免雙方重複繳納營業稅及因母子公司部分資源可共享運用而節省人力等成本。

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