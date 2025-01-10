日圓換匯甜甜價！台新金首席經濟學家：不要拖過三月底

日本政府近來因為首相石破茂的聲望每況愈下、政局不穩，也影響日圓匯率的走勢，外界也好奇是否能夠等到最低點再進場換匯？對此，台新金控首席經濟學家李鎮宇分析，最好不要拖過三月底，因為4月時，日本銀行很可能會升息，屆時日圓匯率可能會在150到155之間，倘若要換，現在157至158的價位可能是最好的價位，李鎮宇認為要再等到160的價位幾乎不可能。

李鎮宇分析，現在日本銀行升息的時間應該會延後到四月，由於日本國內的物價通貨膨脹越來越嚴重，因此日本銀行多少會小幅升息來象徵其貨幣政策正常化的理念，但是也不可能升太多，所以接下來的日圓匯率走勢以150到155間的可能性最高。

李鎮宇進而指出，真正波濤洶湧會在今年下半年，尤其是七月的參眾兩院選舉，倘若屆時石破茂沒有下台的話，日本的貨幣政策不會變化太多，因為自民黨可以再度取得穩定多數的支持。

李鎮宇並強調，如果仍是自民黨主政，2012年以來安倍三箭開啟的量化寬鬆貨幣環境，即使開始收場，也會以一種較為和緩、穩健的方式進行，日圓即使會升值，幅度也是有限、可控的，匯率大約會在150到155兌1美元之間，這對於全世界的金融市場相對有利與穩定。

不過如果是在野黨的立憲民主黨黨魁野田佳彥主政，上台出任日本首相，他的貨幣政策相對積極，主張日本央行的通膨目標從目前的2%修改為0%，結束寬鬆貨幣時代，實現日圓正常化，這對市場將會產生非常大的衝擊。

李鎮宇接著分析，尤其是安倍三箭之後，大量的日圓套利交易（carry trade）資金已流向美股，一旦貨幣政策突然轉向，除了日圓可能因套利交易回歸而快速升值，也可能引發全球股市和美股的賣壓，也就是重演去年八月的慘劇，因此他建議日本的政局後續如何的演變，必須密切觀察，並且據此來隨時調整相關的資產部位。