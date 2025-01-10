北富銀「竹科分行」喬遷開幕 結合銀證共址經營、提升金融體驗

台北富邦銀行「竹科分行」10日於新竹市東區喬遷開幕，期望以嶄新的空間規劃和多元商品服務，為竹科客戶帶來專業且便捷的金融體驗。

竹科為全台首個科學工業園區，是全球高科技代工產業的重要基地。近年來，竹科產值每年均超新台幣1兆元，入區核准廠商數量已超過600家，就業人數超過16萬。同時，園區不斷引入國內外具有創新性的旗艦企業，推動了台灣半導體及光電產業的發展，也吸引眾多專業人才定居新竹，當地金融需求日益增長。2024年北富銀竹科分行資產管理規模（AUM）增長超過三成，凸顯該地區巨大的經營潛力。

為提供竹科客戶更優質的服務，北富銀精心挑選竹科分行新址，並依客群需求重新裝修。新分行位於新竹市東區埔頂二路，周邊有好市多、迪卡儂等大型連鎖賣場，生活配套完善，分行內部不僅空間寬敞，還新增設保管箱及私人銀行「富御恒傳」貴賓中心，致力打造為竹科地區旗艦分行，讓客戶享有更尊榮舒適的服務體驗。

此外，富邦證券的東門及園區分公司亦合併遷址至北富銀竹科分行所在大樓並更名為竹科分公司，透過銀證共址經營，增加客戶辦理業務的便利性，為提升服務品質及深化客戶關係奠定良好基礎。

為慶祝開業，竹科分行推出一系列客戶回饋活動，從即日起至2月28日止，臨櫃申購單筆基金或海外債券，可享手續費3折優惠；升級理財會員，有機會獲得富邦美術館梵谷藝術小提袋及7吋防水旅行包，數量有限，送完即止。民眾不妨把握時間親臨分行，享受專業理財服務的同時，還能把好禮帶回家。

展望未來，北富銀將秉持公平待客與客戶保護的核心原則，持續發揮金融專業，強化服務品質並開發多元商品，為客戶帶來更優質實在的服務，成為企業和民眾信賴的金融夥伴。