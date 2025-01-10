避免年齡歧視 金管會取消信託業70歲以上高齡人推介限制
金管會10日表示，為避免以年齡作為規範標準，造成年齡標籤化疑慮，及基於各業監理法令之一致性原則，對信託業務開出兩項新規定。
第一，明定信託業接受非專業投資人委託投資的外國債券，不得包含TLAC債券，如果在新規定生效前，信託業已經幫非專業投資人委託投資TLAC債，那麼只能依照客戶指示賣出，不可以再受託新增投資。
金管會指出，去年為了符合TLAC債券的國際制度規範目的性，避免非專業投資人持有過多的TLAC債券，決定參考香港相關規定，修正相關規則，明定證券商受託買賣TLAC債券，委託人要以專業投資人為限。對於過去非專業投資人已經持有TLAC債券，證券商只能賣出、不能再買進。為了要維持監理法規一致性，因此今日針對信託業也納入新規。
第二，避免以年齡作為規範標準，造成年齡標籤化疑慮，對於信託業不得推介的對象，刪除年齡為70歲以上非專業投資人。
金管會認為，新規定取消此項限制，改採回歸到，讓信託業根據對充分瞭解客戶(KYC)，與充分瞭解商品(KYP)及適合度分析，進行發險評估，根據評估後的客戶風險屬性及承受能力推介適合之金融商品。
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