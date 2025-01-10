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台企銀推綠色貸款利率最低2.2%起 助攻企業淨零轉型

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

為響應全球氣候變遷挑戰及2050淨零排放目標，台企銀（2834）積極發揮金融影響力，助攻企業淨零轉型，近期推出「綠色轉型、臺企給力貸款專案」，針對從事綠電及再生能源產業的企業，或投入淨零轉型、節能減碳等技術研發及設備投資等有資金需求者，臺灣企銀提供優利融資服務，貸款利率最低2.2%起，專案期間至2025年12月31日止，協助企業在淨零轉型過程中降低財務負擔。

身為中小企業專業銀行，臺灣企銀致力支持企業在低碳經濟中尋求新機遇，以實際行動落實綠色金融責任，推出多元化融資方案，包括機器設備升級貸款、低碳永續家園貸款、綠能永續專案貸款等。截至2024年12月底，臺灣企銀協助企業購（建）置再生能源、節約能源、污染防治等設備，承作共計1,647件，累積貸放金額逾330.31億元。

台企銀表示，為協助企業制定減碳策略，台灣企銀與工業技術研究院合作建置「淨零減碳聯合輔導平台」，提供企業進行基礎碳盤查服務及減碳改善建議，開辦迄今已協助371家企業完成基礎碳盤查與減碳輔導，預估減碳量達8,200噸。台企銀亦舉辦多場淨零趨勢講座，利用一站式輔導路徑，向中小企業介紹政府相關補助計畫，鼓勵企業善用補助以有效應對淨零挑戰，參與人數達1,024人，為低碳化、智慧化及推動產業升級加速。

臺灣企銀亦與台灣經濟研究院合作推廣ESG自評，輔導企業利用線上工具（TEST）進行永續經營程度自我評量，迄今已協助逾1,000家企業完成自評，共同落實社會責任。台企銀表示，秉持永續經營理念，臺灣企銀在投融資決策中排除承作高污染及高爭議性產業，同時憑藉在綠色金融與環境永續領域的表現，接連榮獲「國家企業環保獎」及國際「最佳永續發展倡議獎」，推動淨零轉型與支持中小企業永續發展的成果深受肯定。未來台企銀將持續深化綠色金融布局，以創新產品與服務助力更多企業實現低碳轉型。

台企銀 減碳 臺灣企銀

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