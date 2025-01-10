金控2024年獲利寫新高 富邦金連16年坐穩每股獲利王

2024年金控獲利全數出爐，合計全年共賺新台幣5979.79億元，較2023全年相比成長63.7%。富邦金去年全年不僅獲利再創高，更連續16年穩居金控每股獲利王。

受惠資本市場活絡，上市14家金控去年全年共繳出5979.79億元的好成績，全數金控都賺贏去年全年、年成長63.7%，更改寫2021年的5806.29億元紀錄，創下歷史新高。

富邦金2024年12月稅後淨利達105.1億元，不僅連2個月賺破百億元，更一舉寫下史上單月新高獲利動能，累計2024年全年稅後淨利達1511.6億元，創史上新高，且為首度稅後賺逾1500億元，累計每股盈餘（EPS）達10.8元，已連16年穩居金控每股獲利王。

在投資淨收益助攻下，富邦金子公司富邦人壽2024年全年稅後淨利達1025.3億元，創歷史新高，年增1.84倍；受益資本市場多頭，台北富邦銀行2024年全年稅後淨利達305.4億元、富邦證券2024年全年稅後淨利100.9億元，也同步皆刷新歷史新高紀錄。

國泰金12月稅後虧損19.1億元，去年全年稅後淨利為1111.9億元，EPS達7.28元，累計稅後淨利及EPS皆創歷史次高紀錄。

國泰金說明，國泰人壽12月稅後淨損36.1億元，全年稅後淨利為671.8億元。12月獲利下滑，主要反映韓元因韓國政治風暴而遽貶5.4%，單月避險成本較高影響獲利，不過為短期事件衝擊所致，不影響後續避險操作。子公司國泰世華銀行12月稅後淨利13.7億元、全年稅後淨利383.4億元，年增逾3成、續創歷史新高。

中信金12月單月稅後淨利為37.02億元，2024全年稅後淨利達720.28億元，EPS為3.64元，寫下歷史新高。子公司中信銀存放款動能穩健與手續費收入等成長，全年稅後淨利為494.24億元，較2023年同期成長20%。

受惠台股表現活絡、資本市場交易熱，元大金12月稅後淨利為17.64億元，全年稅後淨利為358.3億元，寫下新高紀錄，EPS為2.77元。核心子公司元大證券全年繳出稅後211.58億元的成績。

凱基金12月稅後獲利為5.02億元，2024全年稅後淨利達335.46億元，為歷年同期次高，每股盈餘為1.97元。凱金金說明，子公司凱基人壽因12月投資操作相對保守，單月虧損2.32億元，而全年稅後淨利共221.55億元。

永豐金12月稅後淨利為10.83億元，全年稅後淨利達223.02億元，連續2年突破歷史新高， EPS為 1.76元。永豐金說明，2024年是金控成立以來，首度全年獲利突破200億元，主要受惠於2024年資本市場熱絡，銀行與證券子公司獲利皆為歷年最佳水準。

玉山金12月單月稅後淨利為20.81億元，累計稅後盈餘260.8億元，較去年同期增加19.87%，亦創歷年同期最高， EPS為1.63元。

雖台新人壽因業績成長致初年損增加、加上避險成本仍高，2024年12月稅後淨損5.8億元，但台新金核心子公司台新銀行業務動能續航，2024年12月稅後淨利17.6億元，全年稅後淨利185.1億元，一舉創歷史新高，年增24.06%，帶動台新金2024年全年稅後淨利達200.7億元，創歷史次高，年增37.47%，EPS達1.39元。

2024年12月新台幣續貶，但新壽2024年12月起獲准適用外匯準備金新制，匯兌利益無法反映於獲利，新壽2024年12月繳出稅後淨利2.9億元成績，全年稅後淨利103.78億元，推升新光金2024年全年合併稅後淨利達206.07億元，一舉揮別2023年虧損陰霾並創歷年次高，EPS達1.26元。

4大公股金控方面，2024年兆豐金稅後淨利347.66億元、創新高，年增4.5%，EPS達2.35元，續居公股龍頭；第一金全年稅後淨利253.59億元、也寫歷史新高，年成長12.9%；華南金全年稅後淨利231.23億元、亦創新高，年成長6.9%；合庫金全年稅後淨利197.43億元，年增10.5%。