快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

金控2024年獲利寫新高 富邦金連16年坐穩每股獲利王

中央社／ 台北10日電

2024年金控獲利全數出爐，合計全年共賺新台幣5979.79億元，較2023全年相比成長63.7%。富邦金去年全年不僅獲利再創高，更連續16年穩居金控每股獲利王。

受惠資本市場活絡，上市14家金控去年全年共繳出5979.79億元的好成績，全數金控都賺贏去年全年、年成長63.7%，更改寫2021年的5806.29億元紀錄，創下歷史新高。

富邦金2024年12月稅後淨利達105.1億元，不僅連2個月賺破百億元，更一舉寫下史上單月新高獲利動能，累計2024年全年稅後淨利達1511.6億元，創史上新高，且為首度稅後賺逾1500億元，累計每股盈餘（EPS）達10.8元，已連16年穩居金控每股獲利王。

在投資淨收益助攻下，富邦金子公司富邦人壽2024年全年稅後淨利達1025.3億元，創歷史新高，年增1.84倍；受益資本市場多頭，台北富邦銀行2024年全年稅後淨利達305.4億元、富邦證券2024年全年稅後淨利100.9億元，也同步皆刷新歷史新高紀錄。

國泰金12月稅後虧損19.1億元，去年全年稅後淨利為1111.9億元，EPS達7.28元，累計稅後淨利及EPS皆創歷史次高紀錄。

國泰金說明，國泰人壽12月稅後淨損36.1億元，全年稅後淨利為671.8億元。12月獲利下滑，主要反映韓元因韓國政治風暴而遽貶5.4%，單月避險成本較高影響獲利，不過為短期事件衝擊所致，不影響後續避險操作。子公司國泰世華銀行12月稅後淨利13.7億元、全年稅後淨利383.4億元，年增逾3成、續創歷史新高。

中信金12月單月稅後淨利為37.02億元，2024全年稅後淨利達720.28億元，EPS為3.64元，寫下歷史新高。子公司中信銀存放款動能穩健與手續費收入等成長，全年稅後淨利為494.24億元，較2023年同期成長20%。

受惠台股表現活絡、資本市場交易熱，元大金12月稅後淨利為17.64億元，全年稅後淨利為358.3億元，寫下新高紀錄，EPS為2.77元。核心子公司元大證券全年繳出稅後211.58億元的成績。

凱基金12月稅後獲利為5.02億元，2024全年稅後淨利達335.46億元，為歷年同期次高，每股盈餘為1.97元。凱金金說明，子公司凱基人壽因12月投資操作相對保守，單月虧損2.32億元，而全年稅後淨利共221.55億元。

永豐金12月稅後淨利為10.83億元，全年稅後淨利達223.02億元，連續2年突破歷史新高， EPS為 1.76元。永豐金說明，2024年是金控成立以來，首度全年獲利突破200億元，主要受惠於2024年資本市場熱絡，銀行與證券子公司獲利皆為歷年最佳水準。

玉山金12月單月稅後淨利為20.81億元，累計稅後盈餘260.8億元，較去年同期增加19.87%，亦創歷年同期最高， EPS為1.63元。

雖台新人壽因業績成長致初年損增加、加上避險成本仍高，2024年12月稅後淨損5.8億元，但台新金核心子公司台新銀行業務動能續航，2024年12月稅後淨利17.6億元，全年稅後淨利185.1億元，一舉創歷史新高，年增24.06%，帶動台新金2024年全年稅後淨利達200.7億元，創歷史次高，年增37.47%，EPS達1.39元。

2024年12月新台幣續貶，但新壽2024年12月起獲准適用外匯準備金新制，匯兌利益無法反映於獲利，新壽2024年12月繳出稅後淨利2.9億元成績，全年稅後淨利103.78億元，推升新光金2024年全年合併稅後淨利達206.07億元，一舉揮別2023年虧損陰霾並創歷年次高，EPS達1.26元。

4大公股金控方面，2024年兆豐金稅後淨利347.66億元、創新高，年增4.5%，EPS達2.35元，續居公股龍頭；第一金全年稅後淨利253.59億元、也寫歷史新高，年成長12.9%；華南金全年稅後淨利231.23億元、亦創新高，年成長6.9%；合庫金全年稅後淨利197.43億元，年增10.5%。

EPS 富邦金

延伸閱讀

台塑四寶2024年合計獲利83億元 縮水約8成

中信金去年猛賺720億元、EPS 3.64元 法人估配息上看這數字

德國2024年碳交易收入創新高 增33.4億氣候經費

金控去年純益創新高 富邦賺一股本、國泰獲利千億

相關新聞

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

紅包準備好了嗎？春節前換新鈔的時候到了！中央銀行9日宣布，今年新鈔兌換時間為1月20日至24日，共有8家金融機構、計有456間分行與郵局可兌換，《聯合新聞網》整理2025年新鈔兌換地點、流程、種類等各

年關缺錢應急免驚 一銀信貸線上平台最快一天搞定

農曆新年將至，無論是採買年貨、規劃家庭旅遊、裝修居家環境，民眾在農曆年前常有額外資金需求，第一金控（2892）旗下第一銀...

丈夫在海外工作、妻子在台買房可以申請房貸嗎？專家解惑

房屋買賣動輒上千萬，房屋貸款成為多數人購屋的必要條件，如果借貸人有好的財務能力，甚至能獲得更優惠的貸款條件。反之，也有不...

元大銀行淡水分行嶄新開幕 揚帆新市鎮共啟繁榮新時代

元大銀行秉持扎根在地、專注深耕服務為宗旨，於新北市淡水新市鎮核心地段設立新據點「淡水分行」。這次新分行的設立，展現元大銀...

房市管制影響 國銀中小企放款創低

金管會昨公布最新的中小企業放款統計，截至去年十一月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達十兆二六六八億元，僅較十月底增加一億...

國銀放款中小企大縮水 去年11月僅增1億元 16年同期最低

央行祭不動產管制措施，衝擊國銀中小企業放款動能。據金管會昨（9）日公布統計，2024年11月底國銀對中小企業放款餘額10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。