丈夫在海外工作、妻子在台買房可以申請房貸嗎？專家解惑

房屋買賣動輒上千萬，房屋貸款成為多數人購屋的必要條件，如果借貸人有好的財務能力，甚至能獲得更優惠的貸款條件。反之，也有不少人擔心，若沒有穩定收入來源證明，就無法申請房貸？對此，永慶房產專家強調「未必無法貸款！」並提供了申貸建議。

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，日前收到客戶的房貸諮詢留言，有對夫妻因長年在海外工作，最近妻子回台後計劃先購屋安頓生活，再開始新工作，夫妻二人也有共識，將房屋所有權登記在妻子名下，以便妻子在台管理。

然而，妻子擔心自己沒有工作收入，且財產多存放在海外，難以順利申辦房貸，就算貸到了條件可能也不理想。陳俊宏建議：「銀行在審核貸款時，一般會要求借款人需要工作、有還款能力，或是具備雄厚財產。如果兩者情況都不適用，可以由妻子登記房屋所有權，但由先生當借款人！」

陳俊宏補充，除非兩人有另外簽定協議，否則依照《民法》夫妻在婚後取得的財產，將被視為共同財產，所以先生不用擔心，如果將來不幸離婚會財房兩失。另外提醒海外所得認定，需檢附相關的收入證明文件，金融機構才好評估還款能力，也能爭取更優惠的房貸條件！

「尤其在第七波信用管制之後，若夫妻共同持有房產，未來想買第二戶或換屋的難度會更高！」陳俊宏指出，目前「無房無貸」者依各家金融機構規定審核，最高可借貸8成，並有最長30年的還款期限與擁有寬限期優惠。但是若名下有房貸尚未清償，第二戶房貸成數最多5成，不能有寬限期，對於將來想再買第二間房或換屋時，恐怕要準備更多的自備款。

如果考量到稅務優惠，夫妻如共同持有房屋，若出售該房屋也可能會一次用掉2個人的「一生一次」土地增值稅優惠稅率，相當不划算。因此夫妻買房無論登記誰名下，建議可以由信用評分較高、具備軍公教身分、或是有首購資格等當借貸人，越有機會談到心儀的房貸方案。

「房貸方案因人而異，建議民眾還是要諮詢專業人士才能了解自己的貸款需求！」陳俊宏提醒，永慶房屋「買房安心貸」主打優惠利率2.45%起，與多家銀行合作，提供客製化的房貸方案與建議，歡迎民眾到雙北市的永慶房屋直營店免費詢問。