幣安攜執法單位防詐 辦理10場虛擬資產調查培訓課程

近年來詐騙成為各界關注議題，其中在虛擬貨幣上的詐騙也更備受關注，幣安10日指出，台灣2024年幣安金融情報中心（Financial Intelligence Unit）回覆來自台灣執法單位的請求案件數較前一年成長16%，自2022年起，已連續兩年增長。同時，幣安也在台舉辦或參與共計10場虛擬資產調查培訓課程或座談會，以助提升執法人員虛擬資產相關知識與技能。

幣安與全球執法機關合作，盼將不法份子繩之以法，為全球加密社群創造一個安全且可信的生態圈，其採取之作法，包括以業界最快的回覆速度回應來自全球執法機構的請求，對於最嚴重之違法行為，幣安亦會提供專案調查協助；另一方面，為彌補科技快速發展所帶來的知識落差，幣安亦積極透過舉辦執法培訓課程，為全球執法人員提供虛擬資產案件調查的必要知識與技能。

回顧2024年，幣安在全球共計回應了逾64,800件執法請求，為超過14,800名註冊執法人員提供服務。其中，對台回覆案件數的提升，也彰顯出幣安在台投入的資源，與其堅定守護社群的承諾。此外，幣安更曾成功配合台灣執法機構，將嫌疑犯之不法資產轉回法務部所建置「檢察機關查扣虛擬資產監管平台」指定錢包地址，創下國際交易所在台首例。

同時，由多數前執法菁英所組成的專家團隊，去年也在全球各國共計舉辦100場虛擬資產執法培訓課程；至於在台灣，幣安也積極為全臺各地地檢署、調查局和國防部等不同單位進行授課和交流，並在過去兩年間累計達到20場，參與執法人員數合計超過2,000人，廣受執法人員好評。

幣安亞太區域團隊代表何軒榕表示，隨虛擬資產蓬勃發展，其衍生的社會議題已是公私部門間須積極共同面對的課題。我們相信，幣安在打擊金融犯罪所擁有的強大資源，包括專責團隊及穩健的風控系統，可以協助臺灣連結國際，建構一個更安全的加密金融環境。我們也期待，未來能將持續深化與臺灣政府部門的合作，以期將不法分子阻絕於Web3生態圈之外。

據統計，在2024年，幣安在全球避免了42億美元用戶被詐欺潛在的損失，保護280萬用戶免受惡意行為者的侵害。除此之外，亦協助追回和凍結達8,800萬美元被盜資產。同時，為防範詐騙，幣安亦採取主動介入的方式提醒用戶可能的風險。去年幣安主動致電潛在受害者達30,000次，平均每日發送給用戶的個人化的警示訊息亦達15,000封；若詐騙不幸發生，幣安也會迅速協助被害人進行資產追回，2024年幣安每月平均成功協助用戶追回詐騙損失件數為800件。