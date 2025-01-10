瞄準年終資金需求 一銀「第 e 數速貸」最快一天核貸

農曆新年將至，無論是採買年貨、規劃家庭旅遊、裝修居家環境，民眾在農曆年前常有資金需求，第一銀行（5844）指出，線上貸款平台「第e數速貸」協助民眾減輕資金周轉壓力，提供快速又安全的貸款服務，幫助消費者實現新年新計畫。

第一銀行提供優質客戶利率最低只要2.3％起的優惠專案，可依需求選擇不同期數彈性規劃還款金額，更可選擇不綁約的方案隨借隨還，滿足短期和中長期資金需求。提供薪轉戶、往來企業員工及公教人員專屬信貸優惠專案，一般民眾每月有固定收入也能申請，透過線上申貸平台「第e數速貸」，除了有專人服務，還具備了快速審核的特性，線上申請最快當日即可撥款。

第一銀行推出的多元信貸方案提供多種便利選擇，幫助民眾度過財務高峰期，彈性靈活的還款計畫，及不斷創新優化線上平台，成為資金需求優質選擇，個人貸款需求歡迎洽詢各營業單位或電洽貸款客服專線08000-10108，提醒民眾借款前需謹慎評估個人還款能力，保持良好信用記錄，避免財務過度負擔。