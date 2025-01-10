整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

紅包準備好了嗎？春節前換新鈔的時候到了！中央銀行9日宣布，今年新鈔兌換時間為1月20日至24日，共有8家金融機構、計有456間分行與郵局可兌換，《聯合新聞網》整理2025年新鈔兌換地點、流程、種類等各項資訊，供讀者參考。

換鈔時間

2025年1月20日（周一）至1月24日（周五）。各金融機構營業時間各有不同，但大致落在上午9點至下午15點30分。

換鈔種類及數量

每人每次可兌換100元鈔票100張，其他面額如200元、500元、1000元則會依各家分行配鈔狀況酌量而定。

換鈔流程

臨櫃兌換 ：攜帶與欲兌換額度相同額度的舊鈔，到指定兌鈔銀行與郵局，向行員表示「要換新鈔」即可。為加快換鈔速度，多數機構會開設「新鈔兌換專櫃」。

：攜帶與欲兌換額度相同額度的舊鈔，到指定兌鈔銀行與郵局，向行員表示「要換新鈔」即可。為加快換鈔速度，多數機構會開設「新鈔兌換專櫃」。 臨櫃提領 ：攜帶存摧和開戶印章、證件，到現場填寫提款單提領。

：攜帶存摧和開戶印章、證件，到現場填寫提款單提領。 ATM提領：部分銀行的ATM提款機會放置新鈔，若時間有限不方便排隊、或無法在銀行營業時間內前往的民眾，可在貼有「供應新鈔」的ATM提領。

換鈔地點

中央銀行今年一樣委託臺灣銀行、土地銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行、合作金庫及中華郵政等8家金融機構提供服務，一共有456間可兌換分行。詳細地點可至央行官網、臉書、APP查詢，此外，也可利用Google地圖或掃瞄QR code查詢。

2025換鈔據點QR Code。圖／擷自央行網站

全台456個對換據點一覽（點我看大圖）