快訊

中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

柯文哲決定今天抗告！指無續行羈押原因：「橘子」不是共犯、只是證人

旅客注意！南韓濟州島暴風雪狂襲 168航班取消萬人受困

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

聯合新聞網／ 綜合報導
今年農曆過年兌換新鈔服務1月20日開跑。路透
今年農曆過年兌換新鈔服務1月20日開跑。路透

紅包準備好了嗎？春節前換新鈔的時候到了！中央銀行9日宣布，今年新鈔兌換時間為1月20日至24日，共有8家金融機構、計有456間分行與郵局可兌換，《聯合新聞網》整理2025年新鈔兌換地點、流程、種類等各項資訊，供讀者參考。

換鈔時間

2025年1月20日（周一）至1月24日（周五）。各金融機構營業時間各有不同，但大致落在上午9點至下午15點30分。

換鈔種類及數量

每人每次可兌換100元鈔票100張，其他面額如200元、500元、1000元則會依各家分行配鈔狀況酌量而定。

換鈔流程

  • 臨櫃兌換：攜帶與欲兌換額度相同額度的舊鈔，到指定兌鈔銀行與郵局，向行員表示「要換新鈔」即可。為加快換鈔速度，多數機構會開設「新鈔兌換專櫃」。

  • 臨櫃提領：攜帶存摧和開戶印章、證件，到現場填寫提款單提領。

  • ATM提領：部分銀行的ATM提款機會放置新鈔，若時間有限不方便排隊、或無法在銀行營業時間內前往的民眾，可在貼有「供應新鈔」的ATM提領。

換鈔地點

中央銀行今年一樣委託臺灣銀行、土地銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行、合作金庫及中華郵政等8家金融機構提供服務，一共有456間可兌換分行。詳細地點可至央行官網、臉書、APP查詢，此外，也可利用Google地圖掃瞄QR code查詢。

2025換鈔據點QR Code。圖／擷自央行網站
2025換鈔據點QR Code。圖／擷自央行網站

全台456個對換據點一覽點我看大圖

2025換鈔據點一覽。圖／擷自央行網站
2025換鈔據點一覽。圖／擷自央行網站

換鈔 新鈔 春節 紅包

延伸閱讀

Google地圖看老家街景 她驚見13年前「過世毛孩等門」淚崩

要領錢驚見銀行ATM貼「2大字」拒絕 網笑翻：難得我贏了

相關新聞

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

紅包準備好了嗎？春節前換新鈔的時候到了！中央銀行9日宣布，今年新鈔兌換時間為1月20日至24日，共有8家金融機構、計有456間分行與郵局可兌換，《聯合新聞網》整理2025年新鈔兌換地點、流程、種類等各

震驚！夫妻檔行員組詐團騙1.1億 金管會要求銀行全面查處

桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與臺灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得達1.1億元，地檢...

元大銀行淡水分行嶄新開幕 揚帆新市鎮共啟繁榮新時代

元大銀行秉持扎根在地、專注深耕服務為宗旨，於新北市淡水新市鎮核心地段設立新據點「淡水分行」。這次新分行的設立，展現元大銀...

房市管制影響 國銀中小企放款創低

金管會昨公布最新的中小企業放款統計，截至去年十一月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達十兆二六六八億元，僅較十月底增加一億...

國銀放款中小企大縮水 去年11月僅增1億元 16年同期最低

央行祭不動產管制措施，衝擊國銀中小企業放款動能。據金管會昨（9）日公布統計，2024年11月底國銀對中小企業放款餘額10...

四大壽險犀利 獲利倍數成長

四大壽險業2024年成績單昨（9）日出爐，富邦人壽以全年稅後純益破千億元、達1,025.3億元居冠，年成長184%，寫下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。