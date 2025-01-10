快訊

冰封玉山！ 上午降雪45分鐘、積雪0.5公分 銀白世界絕美

強烈冷氣團達標…全台都寒冷！ 1縣市「體感溫度」零下1度

洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

元大銀行淡水分行嶄新開幕 揚帆新市鎮共啟繁榮新時代

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行淡水分行團隊將以熱誠與專業的精神深耕在地金融服務，共同開創淡水繁榮新時代。(元大金控/提供)
元大銀行淡水分行團隊將以熱誠與專業的精神深耕在地金融服務，共同開創淡水繁榮新時代。(元大金控/提供)

元大銀行秉持扎根在地、專注深耕服務為宗旨，於新北市淡水新市鎮核心地段設立新據點「淡水分行」。這次新分行的設立，展現元大銀行深耕當地金融服務的承諾，未來也將攜手深耕當地多年的元大證券淡水分公司，結合集團豐富資源，打造高效、專業且具附加價值的全方位金融服務，為當地注入嶄新的金融活力，共同開創淡水繁榮新時代。

淡水地區擁有得天獨厚美麗的山河海景觀，早期因港口貿易而繁榮，孕育深厚的人文底蘊；近年隨著淡海新市鎮的快速開發及淡海輕軌等基礎建設的推動，淡水已從傳統小鎮轉型為現代化城市中心，成為大台北地區的重要發展熱區。目前，淡水區人口已突破20萬，展現了強勁的成長動能與蓬勃的經濟活力。元大銀行洞察當地快速成長的金融需求，整合集團內外部資源與數位創新技術，致力於提供涵蓋存款、貸款、理財規劃及數位支付等多元化金融服務，充分滿足居民與企業多層次的財務需求。

元大金控在永續經營上的表現卓越，連續六年入選全球最具指標意義及最具公信力的「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜；更於標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）綜合金融服務類中，三度榮膺全球第一。元大銀行淡水分行將以集團「在地生活，全球理財」的願景為核心，結合永續經營理念，將資源整合轉化為客戶的專屬服務，提供兼具在地化與國際化兼備的卓越金融平台，從資產保值到投資增值，協助客戶在穩健成長中實現長期財富目標。

元大金控 新興市場指數 淡海輕軌

延伸閱讀

聯賣機制加持 永慶吸引同業加盟

蛇年生肖紀念套幣 淡水嬤不畏寒風清晨四點排隊搶頭香

新北圖書館淡水分館大河東去特展 見證淡水百年歷史風華

年破百萬韓國遊客遊玩 淡水古蹟博物館首加入韓籍志工

相關新聞

震驚！夫妻檔行員組詐團騙1.1億 金管會要求銀行全面查處

桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與臺灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得達1.1億元，地檢...

元大銀行淡水分行嶄新開幕 揚帆新市鎮共啟繁榮新時代

元大銀行秉持扎根在地、專注深耕服務為宗旨，於新北市淡水新市鎮核心地段設立新據點「淡水分行」。這次新分行的設立，展現元大銀...

房市管制影響 國銀中小企放款創低

金管會昨公布最新的中小企業放款統計，截至去年十一月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達十兆二六六八億元，僅較十月底增加一億...

國銀放款中小企大縮水 去年11月僅增1億元 16年同期最低

央行祭不動產管制措施，衝擊國銀中小企業放款動能。據金管會昨（9）日公布統計，2024年11月底國銀對中小企業放款餘額10...

四大壽險犀利 獲利倍數成長

四大壽險業2024年成績單昨（9）日出爐，富邦人壽以全年稅後純益破千億元、達1,025.3億元居冠，年成長184%，寫下...

蛇年美元優存 高利拚場

辛苦整年終於到了領年終的日子，銀行也提供蛇年美元高利定存，王道銀行則提供新開戶者1個月期美元定存年利率10%優惠利率；凱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。