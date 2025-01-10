元大銀行淡水分行嶄新開幕 揚帆新市鎮共啟繁榮新時代

元大銀行秉持扎根在地、專注深耕服務為宗旨，於新北市淡水新市鎮核心地段設立新據點「淡水分行」。這次新分行的設立，展現元大銀行深耕當地金融服務的承諾，未來也將攜手深耕當地多年的元大證券淡水分公司，結合集團豐富資源，打造高效、專業且具附加價值的全方位金融服務，為當地注入嶄新的金融活力，共同開創淡水繁榮新時代。

淡水地區擁有得天獨厚美麗的山河海景觀，早期因港口貿易而繁榮，孕育深厚的人文底蘊；近年隨著淡海新市鎮的快速開發及淡海輕軌等基礎建設的推動，淡水已從傳統小鎮轉型為現代化城市中心，成為大台北地區的重要發展熱區。目前，淡水區人口已突破20萬，展現了強勁的成長動能與蓬勃的經濟活力。元大銀行洞察當地快速成長的金融需求，整合集團內外部資源與數位創新技術，致力於提供涵蓋存款、貸款、理財規劃及數位支付等多元化金融服務，充分滿足居民與企業多層次的財務需求。

元大金控在永續經營上的表現卓越，連續六年入選全球最具指標意義及最具公信力的「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜；更於標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）綜合金融服務類中，三度榮膺全球第一。元大銀行淡水分行將以集團「在地生活，全球理財」的願景為核心，結合永續經營理念，將資源整合轉化為客戶的專屬服務，提供兼具在地化與國際化兼備的卓越金融平台，從資產保值到投資增值，協助客戶在穩健成長中實現長期財富目標。