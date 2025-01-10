2025投資定心丸 建構低相關性投資組合

美國經濟持續表現強勁，第三季經濟成長上修至3.1%，12月ISM製造業指數創下近9個月新高，儘管市場因擔憂川普新政前景與聯準會偏鷹貨幣政策，美股恐慌指數(VIX)在12月一度飆升逾一倍，十年期公債殖利率也飆漲近50個基本點，聖誕行情落空、新年度開局亦顯無力，投資前景看似混沌，反而營造市場錯置下的投資機會。

建構低相關性投資組合 抵禦市場波動

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，利率波動、股市評價面、政策轉變、經濟數據的變化與地緣政治風險等都將使市場波動偏高，也提供市場回測的充分理由，建立跨資產、跨風格與跨標的間低相關性的投資組合將有助於抵禦市場波動。富蘭克林證券投顧指出，儘管多數資產與美股相關性高，過去30年美國房貸抵押債及公債與美股相關係數僅0.143與-0.09，各產業間則是公用事業類股與科技及消費耐久財有0.201與0.293等較低的相關性，將這些低相關性資產納入投資組合，便可發揮彼此抗衡、降低波動的功效。

殖利率處高檔 增添債市收益吸引力

聯準會降息前景低於市場預期，讓等待降息資本利得機會的投資人大失所望，富蘭克林證券投顧認為，聯準會緩降息反而是更有利於收益型投資人的環境，美國高評等複合債殖利率在2024年底4.91%的水準比2023年底的4.53%還高，且相較於標普500指數2024年底的盈益率3.78%與2023年底的4.35%，債市投資吸引力反而更為提升。

愛德華．波克認為，2025年債市投資關鍵在於多元分散與精選持債，目前債市殖利率水準仍具吸引力，儘管企業債利差收窄至歷史低檔，主動精選持債仍有許多具投資價值的標的，而公債的流動性與避險功能也不能輕忽，此外，房貸抵押債在各類債市中最具利差收斂機會且今年可望迎來銀行資金回流，投資價值浮現。

2025年投資定心丸 股債平衡策略為核心

富蘭克林證券投顧提醒，11月與12月的市場上衝下洗表現可能正預示著2025年潛在波動的市場環境，投資人宜納入多元分散、靈活配置的股債平衡策略作為資產配置定心丸。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金之收益投資策略歷經逾75年歷史淬鍊，致力於提供可持續性的收益與投資成果，動態配置、廣納各類資產收益機會，現階段股債均衡、多元布局，迎接2025年各類資產輪轉下的投資良機。