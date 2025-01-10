2025投資定心丸 建構低相關性投資組合

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國經濟持續表現強勁，第三季經濟成長上修至3.1%，12月ISM製造業指數創下近9個月新高，儘管市場因擔憂川普新政前景與聯準會偏鷹貨幣政策，美股恐慌指數(VIX)在12月一度飆升逾一倍，十年期公債殖利率也飆漲近50個基本點，聖誕行情落空、新年度開局亦顯無力，投資前景看似混沌，反而營造市場錯置下的投資機會。

建構低相關性投資組合 抵禦市場波動

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，利率波動、股市評價面、政策轉變、經濟數據的變化與地緣政治風險等都將使市場波動偏高，也提供市場回測的充分理由，建立跨資產、跨風格與跨標的間低相關性的投資組合將有助於抵禦市場波動。富蘭克林證券投顧指出，儘管多數資產與美股相關性高，過去30年美國房貸抵押債及公債與美股相關係數僅0.143與-0.09，各產業間則是公用事業類股與科技及消費耐久財有0.201與0.293等較低的相關性，將這些低相關性資產納入投資組合，便可發揮彼此抗衡、降低波動的功效。

殖利率處高檔 增添債市收益吸引力

聯準會降息前景低於市場預期，讓等待降息資本利得機會的投資人大失所望，富蘭克林證券投顧認為，聯準會緩降息反而是更有利於收益型投資人的環境，美國高評等複合債殖利率在2024年底4.91%的水準比2023年底的4.53%還高，且相較於標普500指數2024年底的盈益率3.78%與2023年底的4.35%，債市投資吸引力反而更為提升。

愛德華．波克認為，2025年債市投資關鍵在於多元分散與精選持債，目前債市殖利率水準仍具吸引力，儘管企業債利差收窄至歷史低檔，主動精選持債仍有許多具投資價值的標的，而公債的流動性與避險功能也不能輕忽，此外，房貸抵押債在各類債市中最具利差收斂機會且今年可望迎來銀行資金回流，投資價值浮現。

2025年投資定心丸 股債平衡策略為核心

富蘭克林證券投顧提醒，11月與12月的市場上衝下洗表現可能正預示著2025年潛在波動的市場環境，投資人宜納入多元分散、靈活配置的股債平衡策略作為資產配置定心丸。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金之收益投資策略歷經逾75年歷史淬鍊，致力於提供可持續性的收益與投資成果，動態配置、廣納各類資產收益機會，現階段股債均衡、多元布局，迎接2025年各類資產輪轉下的投資良機。

債市

延伸閱讀

錢進科技基金 添勝算

美國資產優先 股債平衡配置簡潔有「利」

立院國發基金委員會調閱34家事業資料 鎖定民進黨執政時期

2025年首季股債ETF怎麼配？法人這麼看

相關新聞

震驚！夫妻檔行員組詐團騙1.1億 金管會要求銀行全面查處

桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與臺灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得達1.1億元，地檢...

碳費在即…全國建商示警：綠色通膨恐害房價飆漲

我國將邁入碳定價時代，預計明年開徵碳費。中華民國不動產聯盟理事長林正雄昨示警，碳費、電費等綠色通膨，恐帶來高房價挑戰，喊...

房市管制影響 國銀中小企放款創低

金管會昨公布最新的中小企業放款統計，截至去年十一月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達十兆二六六八億元，僅較十月底增加一億...

國銀放款中小企大縮水 去年11月僅增1億元 16年同期最低

央行祭不動產管制措施，衝擊國銀中小企業放款動能。據金管會昨（9）日公布統計，2024年11月底國銀對中小企業放款餘額10...

四大壽險犀利 獲利倍數成長

四大壽險業2024年成績單昨（9）日出爐，富邦人壽以全年稅後純益破千億元、達1,025.3億元居冠，年成長184%，寫下...

蛇年美元優存 高利拚場

辛苦整年終於到了領年終的日子，銀行也提供蛇年美元高利定存，王道銀行則提供新開戶者1個月期美元定存年利率10%優惠利率；凱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。