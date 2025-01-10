金蛇年美元高利定存出爐 年利率上看10%

辛苦整年終於到了領年終的日子，銀行也提供蛇年美元高利定存，王道銀行則提供新開戶者一個月期美元定存年利率10%優惠利率；凱基銀推出美元換匯優存活動，享7天期定存年息高達8.88%；中信銀行美元3萬元以上即可享有年息最高5.2%優惠；渣打銀則提供最高年利率達5%的優惠，讓民眾在新的一年存財氣。

王道銀行即日起至3月31日止，針對新戶自成功開戶日起至4月30日止，可享一個月期美元定存年利率10%優惠利率，單筆起存金額為美元1,000元，最高上限為美元1萬元（含）整，每人限存一筆。

將來銀行同樣針對新戶於開戶成功當日於該行APP開立美元專案定存，可享一個月期年利率10%優惠，每人限一筆美元1,000元整，總額度為美元500萬元，舊戶亦可於2月7日前申請專案，同享10%年利率，活動期間至3月底。

凱基銀行因應市場變化並搭配新年時節，推出限時限量美元優惠定存活動，即日起至1月24日止，客戶可透過行動銀行APP、客服、分行申辦，單筆最低起存只要5,000美元，最高可享三個月期5%的優惠利率。此外，許多民眾會把握年假期間出國旅遊，凱基銀也推出換匯優存專案，以任一幣別，轉換至美元並同時辦理定存，即可享7天8.88%的超高利率，存額只要1,000美元。

台新銀行即日起至1月24日針對持有Richart台外幣帳戶的客戶，以新資金承作美元定存，可享一個月期定存年利率5.2%、三個月期年利率5%、六個月期4.6%優惠，不限筆數，只要50美元就可存。

中信銀行即日起至2月14日推出「外幣新錢定存優利專案」，其中美元外幣定存專案，美元3萬元以上即可享有一個月期定存年利率5.2%、三個月期年利率5%、六個月期4.2%優惠，再搭配限時換匯優惠，協助客戶靈活布局資產。

渣打銀行即日起至3月31日起，推出「美元新資金階利定存」，單筆最低起存金額達美金10萬元，提供分階段利率遞增的6個月定存方案，第1至2個月年利率3.8%、第3至4個月年利率4.2%、第5至6個月年利率5%，各階段若需要動用資金也無解約打折，讓資金運用彈性又靈活。