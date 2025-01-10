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房市管制影響 國銀中小企放款創低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會昨公布最新的中小企業放款統計，截至去年十一月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達十兆二六六八億元，僅較十月底增加一億元，增加金額為近十年來單月最低。金融圈人士指出，中央銀行房市管制的總量管制、土融滿十八個月未開工要收回部分或全部貸款，以及銀行法第七十二條之二的建築放款上限等和不動產放款相關的壓力，產生影響甚劇。

金融圈人士說，很多中小型建商在銀行借不到錢，只能去租賃融資公司借錢。

中小企業 建商 金管會

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