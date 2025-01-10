四大壽險犀利 獲利倍數成長

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

四大壽險業2024年成績單昨（9）日出爐，富邦人壽以全年稅後純益破千億元、達1,025.3億元居冠，年成長184%，寫下歷年最高。

國泰人壽稅後純益671.8億元，年成長逾300%，創歷史次高。凱基人壽221.5億元、年成長118%，新光人壽全年稅後純益也突破百億元、達103.7億元，由虧轉盈，寫歷年次高。主要壽險業還有南山及台灣人壽兩家尚未公布獲利。

已公布四家壽險中，國泰與凱基人壽12月都出現虧損，國壽稅後虧損36.1億元，凱基人壽稅後虧損2.3億元，凱基人壽指出，因12月投資操作相對保守。富邦人壽12月稅後純益105.4億元，新光人壽為2.9億元。

富邦人壽指出，12月擁有利息收入、國內外股票資本利得、基金資本利得及配息收入。其中國內外指數在震盪中上揚，持續實現資本利得，汰弱留強，12月處分投部位實現獲利約122億，多數來自國內外股票及基金。另外美元走升，貢獻12月匯兌利得，12月底外匯價格變動準備金餘額為約215億。較上月底增加約27億。

國壽指出，因CSM（合約服務邊際）創高，不利損益表現，加上12月實現資本利得較少，以及12月韓元受到政局動盪單月重貶5.4%，星元也貶1.5%，單月避險成本增加，衝擊獲利。12月單月沖轉外匯價格準備金91億元，截至12月底外匯價格準備金餘額275億元，但國壽強調，韓元劇烈波動應屬短期一次性偏離，目前1月韓元價位也已恢復正常，且經常性收益持續挹注，緩和匯率波動對損益影響。

凱基人壽 壽險業 富邦人壽

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