一銀主辦京元電168億聯貸

第一銀行統籌主辦國內IC測試大廠京元電（2449）168億元聯貸，於昨（9）日完成簽約，該聯貸獲得17家金融機構支持，認參總金額達277億元，超額認貸近一倍，在金融同業踴躍支持下，不到二個月即圓滿籌組完成，顯示銀行團對京元電的未來發展深具信心，以及對公司經營團隊的高度認同與肯定。

第一銀行積極將ESG（環境、社會、公司治理）結合經營策略，本聯貸案依京元電永續報告書所列包含溫室氣體排放密集度、廢棄物回收再利用、取水密集度等指標表現，評估指標達成情形，給予相應減碼，鼓勵企業遵循永續發展原則，支持京元電永續經營。

京元電為國際級半導體測試廠，持續進行資本投資維持競爭優勢，並因應人工智慧(AI)高速運算時代各類應用的擴大，致力發展AI、高效能運算（HPC）、車用（Automotive）、物聯網（IoT）等應用領域測試服務，在AI強勁需求帶動及產業需求回溫下挹注成長動能，加上不斷投入研發高頻測試、生產效率解決方案，以及提升自製測試設備比例等，持續創造競爭優勢；隨AI晶片快速發展，京元電作為AI供應鏈重要一員，在國際晶片大廠增加對高階測試服務需求下，將為京元電注入中長期營收、獲利成長之驅動力。

第一銀行積極拓展聯貸市場版圖，穩居市場領導地位，繼2024年12月擔任國內首例離岸風電國家融資保證額度管理銀行的國泰風能聯貸簽約後，2025年開春即有橫跨東協、美國及台灣市場聯貸，其中，具社會正義、公益性的新北市公辦都更百億元案即將簽約。

另，第一銀行推動ESG成果更備受各界肯定，母公司第一金控已連續七年入選DJSI最高等級「世界指數」成分股，持續擴大金融業在財務供應鏈之永續影響力，引領供應鏈、客戶等共同落實環境永續，提升「永續金融，第一品牌」長期價值，並響應我國2050年淨零排放目標。