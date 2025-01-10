中信金今年徵才7,500人

中信金控（2891）為台灣金融人才養成重要推手，昨（9）日宣布今年度人才招募「Top Gun計畫」正式啟動，將依據重要職位訂定培育計畫，透過系統性培育建立優質人才庫，讓員工能在職涯舞台盡情揮棒，奮力出擊。

中國信託金控「Top Gun計畫」提供社會新鮮人600個職缺，全年度擬招募逾7,500人，打造台灣金融業最強戰隊，朝國際優質金融機構目標前進。

此外，備受矚目的中信金控「儲備幹部計畫」（Management Associate Program，簡稱「MA計畫」）本屆共開放十個組別，預計招募逾60位海內外跨界菁英。「MA計畫」歷史悠久且機制最完善，於「品牌領先」、「全球布局」、「最佳職場」及「紮實培訓」四大優勢下，至今已延攬並培育近900位人才，透過系統性培育與多元輪調歷練，搭配高階主管指導下，拉高思考格局，更有機會參加重大策略專案，鍛鍊全球營運思維。

兩年培訓期間，設有三大里程碑「山、湖、潭」戶外活動考驗，象徵人生關卡的突破，培訓後持續提供適才適所的發展舞台，負責集團重要專案、跨國際外派任務或拔擢為主管職，「MA計畫」收件至今年3月14日截止，廣邀具備跨領域多元背景的有志青年報名。

中信金控「MA計畫」為台灣金融業唯一兩年升任經理的培育計畫，經過層層考驗及挑戰，完訓率逾七成，即每十人中就有七至八人兩年結訓晉升經理。資料顯示，完成「MA計畫」每兩個人即有一人擔任管理職或擁有外派經歷。以去年甫升任法人金融業務部級主管的Oliver為例，升遷速度較平均快兩倍。Oliver於前線業務、產品單位輪調後開啟外派職涯，於美國、新加坡擔任專案及客戶經理，期間處理複雜的財務模型、金流控管機制及避險條件，成就多筆國際重要聯貸案，回國後深耕法人金融業務表現出眾，成為最年輕的部級主管之一。

中信金控於2022年首創領先業界之三年期「國際法金業務菁英（International Relationship Manager, IRM）計畫」。畢業於國立成功大學的越南僑生Ying，加入首屆計畫後，歷經密集輪調訓練掌握法人金融徵授信業務，且發揮語言長才，受外籍客戶高度評價。Ying於服務一年半後隨即外派至新加坡，去年提早取得RM資格。目前首屆IRM已派駐泰國、新加坡、越南、日本、香港、上海、美國等地，直接面對國際市場，第二屆IRM即將隨學長姊腳步派駐海外，及早培養為獨當一面的海外法人金融業務人才。